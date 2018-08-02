Pastör Andrew Brunson ABD-Türkiye geriliminden tedirgin - avukatı

ABD'li Pastör Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, BBC Dünya Servisi'nin Newshour programına yaptığı açıklamada, Brunson'ın ABD ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerilimden 'tedirgin olduğunu' söyledi.

Washington, 25 Temmuz'da cezaevinden tahliye edilip ev hapsine konulan Pastör Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye'ye baskı uygularken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yaptırım uygulama kararı aldı.

Avukat Halavurt, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen ve elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan Brunson için "Pastör Brunson cezaevindeki durumundan daha iyi bir durumda şu an. cezaevindeyken ciddi psikolojik sorunlar yaşıyordu. Ciddi sağlık sorunları var. Ama şu anda evinde biraz daha kendisini iyi hissediyor" dedi.

ABD ile Türkiye arasındaki gerilime ilişkin Halavurt şunları söyledi:

"Kendisi tüm bu siyasi gelişmelerden tedirgin. Tabii ki Amerikan hükümetinin haklarını savunmasından memnun ancak olayda gerilim tırmandıkça o da rahatsızlık duyuyor Durumun öznesi durumunda kalıyor. Bu da onu tedirgin ediyor, rahatsız ediyor. Ama bir an önce ülkesine Amerika'ya dönmek istiyor."