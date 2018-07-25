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Pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğu ev hapsine çevrildi

25.07.2018 14:56 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı İzmir'de tutuklu yargılanan ABD'li pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrildiğini aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın suçsuz olduğunu ifade etmiş ve "Erdoğan, Brunson'ın serbest kalması için bir şey yapmalı" demişti.

Pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğu ev hapsine çevrildi

#SONDAKİKA - Pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğu ev hapsine çevrildi - AA

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