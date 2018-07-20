Patates hırsızı martıya saldıran her yerde aranıyor

The Times gazetesinin haberine göre, Salı günü Somerset'te yaşanan olayda 60lı yaşlardaki erkeğin, patates kızartmasını aldığı için martıyı döverken görüntüleri kaydedildi.
Videoyu çeken görgü tanığı Rachel Beer, saldırganın martıyı ayağından kavrayıp duvara savurduğunu söyledi.
Duvara sert çarpmasına rağmen hayatta kalan martı, sağlığının düzelmemesi üzerine veterinerde uyutuldu.
'ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE DUVARA ÇARPTI'
Beer görüntüleri İngiltere'nin en büyük hayvan hakları vakfı RSPCA'ya gönderdi ve olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri için çağrıda bulunuldu.
Bölgede şeker dükkanı işleten Beer gördüklerini anlattı:
"Bir martının ciyakladığını gördüm sonra bir adamın tabağından patates kızartması aldı. Bir anda adam martıyı ayağından yakalıp duvara savurdu. Bir annenin 'Neden çocuğumun gözü önünde böyle bir şey yapıyorsun' diye bağırdığını duydum. Adam da 'Bu bir haşarat, çocuğuna haşaratları öğretmelisin' dedi."
Beer, olaya tanıklık eden çocukların bazılarının ağladığını söyledi. Beer, "Martı hemen ölmedi. Gözünün seğirdiğini görebiliyorduk. Yoldan geçen biri geldi ve veterinere götürdü. Martılar sorun olabiliyor ama böyle öldürmek çok yanlış" dedi.
İngiltere'de Vahşi Yaşam ve Kırsal Bölge yasasına göre martıları, vahşi kuşları öldürmek veya yaralamak suç sayılıyor.
İngiliz polisi şüpheli hakkında bilgi sahibi görgü tanıklarının kendilerine başvurması çağrısında bulundu.
İNGİLTERE'DE KUĞUYU KESİP YİYEN TÜRK'E CEZA
İngiltere'de 2014 yılı Haziran ayında Kent bölgesindeki Bennett Gölü kenarında bir kuğuyu kesip evine götürüp yiyen Türkiye kökenli bir kişiye para cezası verilmişti.
ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...
Yatağan Termik Santrali'nde mahsur kalan işçilerden Sezgin Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı
Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış
Reuters duyurdu! Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgede 'koyun vebası' karantinası
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kritik kararı!
Balık tutmaya gittiler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler
Metroda şaşkın çeviren görüntü! Bir anda soyunmaya başladı
CHP'de imza polemiği! Bülent Tezcan'ın açıklamalarına tepki
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum