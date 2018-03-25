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Patlama sonrası korkunç manzara! Cesedi ağaçta asılı kaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2018 20:34 | Son Güncelleme

Abhazya’nın başkenti Sohum’da 1 kişi, yaşanan patlama sonucu bir ağacın tepesine uçtu. Şahsın öldüğü belirlendi.

Patlama sonrası korkunç manzara! Cesedi ağaçta asılı kaldı

Sohum’da şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bir noktada demiryolu ile belediye çöplüğü arasında patlama meydana geldi.

Olay yerinde bulunan 1 kişi patlamanın etkisiyle havaya uçtu. Yaklaşık 50 metre yükseğe uçan şahsın bedeni ağaçta asılı kaldı.

CESET AĞAÇTAN İNDİRİLDİ

Çevredeki evlerde yaşayanlar patlamayı güvenlik güçlerine haber verdi. Güvenlik güçleri ve savcılık olay yerine ulaştığında korkunç manzarayla karşılaştı. Ekipler tarafından ceset ağaçtan indirildi. Cesedin tanınmayacak halde olduğu, bu nedenle kimlik tespitinin zaman alacağı açıklanırken olay yerinde yaşanan patlamanın sebebi hala ekiplerce araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Abhazya sohum ceset

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