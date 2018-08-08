Patlayıcı madde sanılan seks oyuncağı, havaalanında panik yarattı

Berlin Schönefeld Havaalanı'nda güvenlik görevlilerin 31 yaşındaki bir erkek yolcunun bagajında şüpheli bir cisim bulması paniğe neden oldu. Rutin X-Ray kontrolü sırasında farkedilen ve patlayacı olduğundan şüphelenilen cismin bir vibratör olduğu belirlendi.
Kız arkadaşıyla birlikte tatile çıkmak için yola çıkan çiftin bagajının tam teçhizatlı bomba imha ekipleri tarafından yaklaşık 60 dakika incelendiği belirtildi. Verilen yanlış alarm havaalanında paniğe neden olurken, yolcuların uçağı kaçırdığı öğrenildi.
Tatile seks oyuncaklarını da götürmek isteyenlere, benzer durumların yaşanmaması için oyuncakların pillerinin sökülmesi ve çalışır durumda olmadığından emin olunması tavsiye ediliyor.
(Sputnik)
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