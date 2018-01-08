Patlayıcı Silahlarla Öldürülen Sivil Sayısı 2017’de Arttı

Medyadaki haberlere dayanan bir araştırmaya göre, geçen yıl patlayıcı silahlar nedeniyle her gün 40'tan fazla sivil hayatını kaybetti. Bu rakam, 2016'yla kıyaslandığında ciddi bir artışa tekabül ederken, bunun başlıca nedeniyse geçen yıl ölümlere neden olan hava saldırılarının sayısının da artması olarak açıklandı.

Silahlı Şiddete Karşı Eylem grubunun İngilizce haberlerin incelenmesiyle hazırladığı rapora göre Kasım sonuna kadar 15 bin 399 sivil ölüm meydana geldi. Bu, 2016'nın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 42'lik bir artışa işaret ediyor.

Ölümlerin çoğu Suriye, Irak ve Yemen'de

Patlayıcı silahların yol açtığı sivil ölüm oranı, grubun kayıt tutmaya başladığı 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ölümlerin yarısından çoğuna, özellikle Suriye, Irak ve Yemen'de düzenlenen hava saldırıları neden oldu.

Grubun yöneticisi Iain Overton Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, patlayıcı hava silahlarının kasabalarda kullanılması durumunda ölenlerin masum çocuklar ve siviller olduğunu söyledi.