Patlayıcı Silahlarla Öldürülen Sivil Sayısı 2017’de Arttı

Medyadaki haberlere dayanan bir araştırmaya göre, geçen yıl patlayıcı silahlar nedeniyle her gün 40'tan fazla sivil hayatını kaybetti. Bu rakam, 2016'yla kıyaslandığında ciddi bir artışa tekabül ederken, bunun başlıca nedeniyse geçen yıl ölümlere neden olan hava saldırılarının sayısının da artması olarak açıklandı.
Silahlı Şiddete Karşı Eylem grubunun İngilizce haberlerin incelenmesiyle hazırladığı rapora göre Kasım sonuna kadar 15 bin 399 sivil ölüm meydana geldi. Bu, 2016'nın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 42'lik bir artışa işaret ediyor.
Ölümlerin çoğu Suriye, Irak ve Yemen'de
Patlayıcı silahların yol açtığı sivil ölüm oranı, grubun kayıt tutmaya başladığı 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ölümlerin yarısından çoğuna, özellikle Suriye, Irak ve Yemen'de düzenlenen hava saldırıları neden oldu.
Grubun yöneticisi Iain Overton Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, patlayıcı hava silahlarının kasabalarda kullanılması durumunda ölenlerin masum çocuklar ve siviller olduğunu söyledi.
"Dünyanın en büyük insani krizi Yemen'de”
Overton, "Sivil ölümler sadece trajedi olmakla kalmıyor, bu şiddetin etkileri mülteci krizini tetikliyor ve birçoklarını intikam amacıyla Selefi cihatçı gruplara katılmaya teşvik ediyor. Böylece aileler, topluluklar on yıllardır yok oluyor” diye konuştu.
Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon İran destekli Husilerle savaşıyor. Yemen'deki insani durum için Birleşmiş Milletler dünyanın en büyük insani krizi yorumunu yapıyor.
Irak'ta ise geçen yıl Amerika destekli Irak kuvvetleri Musul kentini IŞİD'den geri almaya çalışırken çatışmalar hız kazandı. Suriye iç savaşı da yedinci yılına girdi ve 11 milyon kişi savaş nedeniyle evlerinden oldu.
Somali'de sivil ölümler yüzde 200 arttı
Suriye ve Irak'taki sivil kayıplar 2017'de yüzde 50'nin üzerinde arttı. Somali'de ise El Şebab örgütünün el yapımı patlayıcı cihazlar kullanarak yaptığı saldırıların artmasıyla sivil ölümler yüzde 200 oranında artış gösterdi.
2017'nin en kanlı saldırısı Somali'nin başkenti Mogadişu'da Ekim ayında bomba yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırı oldu. Saldırıda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.
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