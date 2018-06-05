HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Patronunun 4 yaşındaki kızına tecavüz edip öldürdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

Hindistan kan donduran bir olaya sahne oldu. 9 yıldır yanında çalıştığı patronunun 4 yaşındaki kızına tecavüz edip öldüren adam, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla yakayı ele verdi.

Patronunun 4 yaşındaki kızına tecavüz edip öldürdü!

Hindistan'ın Yeni Delhi şehrindeki bir tatlı dükkanında çalışan bir adam, patronunun 4 yaşındaki kızına tecavüz edip öldürdükten sonra işe geri döndü.

9 YILDIR YANLARINDA ÇALIŞIYORDU

Bholu adındaki adam, Yeni Delhi'den 40 mil uzaklıktaki Asaoti köyünde, patronunun kızını elinden tutup götürürken kameralara yakalandı. 24 yaşındaki adamın 9 yıldır aynı ailenin yanında çalıştığı öğrenildi.

CESEDİ EVİNDE SAKLADI

Cani adam küçük kızı öldürdükten sonra cesedini annesi ile yaşadığı evde bir kutuya koyarak sakladı. Daha sonra işe dönen Bholu, aile ile birlikte küçük kızı arama çalışmalarına da katıldı.

KOMŞU GÖRDÜ, KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOĞRULADI

Bir komşunun 4 yaşındaki kızın Bholu ile birlikte yürüdüğünü görmesi ve bunu kızın ailes ile paylaşması üzerine şüphelenen aile, kızlarını aramak için cani adamın evine gidince korkunç gerçekle yüzleşti.

Tıbbi muayenede çocuğun ölmeden önce tecavüze uğradığı doğrulandı. Evli olan Bholu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aile, kızlarının katili için idam cezası istediğini açıkladı.

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
Trump'tan garip bir açıklama daha: Kendimi affetme hakkım varTrump'tan garip bir açıklama daha: Kendimi affetme hakkım var
Putin'den AB'ye zeytin dalıPutin'den AB'ye zeytin dalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan istismar Çocuk istismarı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Komşudan Türkiye'ye küstah cevap

Komşudan Türkiye'ye küstah cevap

Ben Lecomte Büyük Okyanus'u yüzerek geçme denemesine başladı

Ben Lecomte Büyük Okyanus'u yüzerek geçme denemesine başladı

Ben Lecomte Büyük Okyanus'u yüzerek geçme denemesine başladı

Ben Lecomte Büyük Okyanus'u yüzerek geçme denemesine başladı

Ünlü oyuncunun son hali şoke etti

Ünlü oyuncunun son hali şoke etti

Trump'tan garip bir açıklama daha: Kendimi affetme hakkım var

Trump'tan garip bir açıklama daha: Kendimi affetme hakkım var

Tarihi 'Menbiç' zirvesinin ardından yol haritasının detayları belli oldu

Tarihi 'Menbiç' zirvesinin ardından yol haritasının detayları belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.