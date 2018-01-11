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Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 23:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD’nin Teksas eyaletinde pazardan aldığı çiğ istiridyeleri yiyen Jeannette LeBlanc isimli kadın, istiridyeden bulaşan et yiyen bakteri nedeniyle hayatını kaybetti.

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Jeannette LeBlanc isimli kadın, pazardan aldığı çiğ istiridyeleri yiyince olanlar oldu. 55 yaşındaki LeBlanc, yediği 24 çiğ istiridyeden sonra et yiyen bakteri nedeniyle hayatını kaybetti.

News.com'un haberine göre; çiğ istiridyeleri yiyen LeBlanc'ın 48 saat sonra, durumu kötüleşmeye ve bacaklarında yaralar oluşmaya başladı.

21 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Vibriyoz teşhisi konulan talihsiz kadın, hastalıkla 21 gün savaştıktan sonra sonra hayatını kaybetti.

Uzmanlar, bu hastalığın belirtilerinin ishal, mide bulantısı, ateş ve titreme olduğunu söyleyerek, daha çok sıcak aylarda olabileceğini açıkladı. Çiğ veya az pişmiş deniz mahsülleri veya deniz suyuna maruziyetin de et yiyen bakteri açısından risk yarattığını söylediler.

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Anahtar Kelimeler:
ABD istiridye Jeannette LeBlanc

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bi daha yemeyeceğim istiridye
Haydaaaaaaa!bizim denizlerde yoktur o katil virüsler!!!hiç istiridyeyi çiğ yemedim ama normal midye,deniz kestanesi ve pina ile deniz börülcesi ilaveten zararsız yosunları bol limon ile 40 yıldır yerim hiçbirşey olmadı da bu saatten sonra da birşey olacağını sanmıyorum
ölüm sonucta mutlak bi bahane olacak! Allah süründürtmesin.
fakir ekmek bulamıyor ne istiridyesi
Her bulduğunu yersen... sonu böyle olur
Hayvan yemek kısa yada uzun vade de öldürür. Hayvan yemek insani duyguları köreltir. Benden söylemesi
@ekinoks0 sen insan ye o zaman
Fournier kangreni de deniyor allah kimseye böyle bir hastalık bulaştırmasın dedirtecek kadar acı doludur.Saniyeler içerisinde etiniz çürür.Defalarca ölü dokular ameliyat ile temizlenir.Ölüm oranı çok yüksek düzeyde.Allah böyle bir hastalığı düşmanıma bile vermesin dedirtir.
istiridye benim için bitmiştir.
BOL LİMON YEDİĞİN İÇİNDİR
Şimdi sorum şu ; bu bakteri istiridyeyi neden yemiyor hadi ateyizler açıklayın :))
sanırım kusuyorum böööğğkksksjsjdj.
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