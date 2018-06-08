Pedofili kampı bulundu! Çocuklara burada cehennemi yaşattılar

Boş ormanlık bir arazide bir otomobil lastiğinin arkasında tünel olduğunu fark eden gönüllüler, kampın tek girişi olan bu deliğin arkasına geçmeyi başarınca gördüklerine inanamadılar.

"ÇOCUK TACİRLERİ TARAFINDAN KURULMUŞ"



Çevrede yaşam için gerekli malzemelerin dışında çok sayıda oyuncak ve güzellik malzemesi de bulan gönüllüler başta nereye geldiklerini anlamadılar. Taki kampın derinliklerine gidene kadar. Bir çok ağacın üzerine monte edilmiş kemerler ve kırbaçlar bulan gönüllüler kısa süre sonra buranın çocuk tacirleri tarafından kurulmuş cinsellik kampı olduğunu anladılar.

ÇOCUKLARI SATIYORLARDI



Bir ağacın üzerinde yazan kız çocuğu ismini gören grup şüphelerinde yanılmadıklarını anladılar. Çevrede tıbbı malzemelerin de bulunduğu pedofili kampında ilk incelemelere göre, çocukların önce kontrol edildiklerini daha sonra da seks işçisi olarak satıldıklarını ortaya koydu.

"BİR KAÇ HAFTA ÖNCESİNE KADAR KULLANILIYORDU"



Kampa gelen belgesel yapımcısı Craig Sawyer'a göre kamp bir kaç hafta öncesine kadar kullanılıyordu. Sawyer'in iddiasının nedeni ise kamptaki beslenme malzemelerinin yeniliği. Kampta çok sayıda kozmetik ürüne de rastlandı.