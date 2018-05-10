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Pence Mueller’a Soruşturmayı Sonlandırma Çağrısı Yaptı

10.05.2018 20:19 | Son Güncelleme

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 başkanlık seçimine müdahalesi ve Başkan Donald Trump’ın adalete engel olup-olmadığına yönelik yaptığı soruşturmayı sona erdirmesinin zamanının geldiğini söyledi

Pence Mueller’a Soruşturmayı Sonlandırma Çağrısı Yaptı

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 başkanlık seçimine müdahalesi ve Başkan Donald Trump’ın adalete engel olup-olmadığına yönelik yaptığı soruşturmayı sona erdirmesinin zamanının geldiğini söyledi.

NBC News kanalına yaptığı açıklamada Pence, ‘‘Ülkenin çıkarı için bence artık bitirmenin zamanı geldi’’ diye konuştu.

Pence ‘‘Soruşturma başladığından bu yana bir yıl geçti. Hükümetimiz bir milyondan fazla belge sağladı. Tamamen işbirliği içinde davrandık’’ diye konuştu.

Pence, ‘‘Özel savcı ve ekibinin soruşturmayı sona erdirmelerini saygıyla destekliyorum’’ dedi.

Ancak Mueller’in bir yıldır sürdürdüğü soruşturmanın sonuna geldiği konusunda henüz bir gösterge yok. Mueller’ın hukuk ekibi Trump’ın avukatlarıyla başkanın soruşturma kapsamında soruları yanıtlayıp yanıtlamayacağı, olası bir mülakatta hangi konuların konuşulacağı, başkanın ifadesinin yeminli mi olacağı ve mülakatın uzunluğu gibi konuları görüşüyor.

Eğer uzlaşma sağlanmazsa Mueller Trump’a büyük jüri karşısında yeminli ifade vermesi için mahkemeden celp gönderebilir. Bu durum görevdeki bir başkanın ifade vermeye zorlanıp zorlanamayacağı konusunda da yasal bir tartışma başlatacak. Bu konuda son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek.

Pence’e yayında Başkan Trump’ın özel avukatı Michael Cohen’in 2016 seçiminden sonra kendini Trump’a erişimi olan biri olarak göstererek ve politika konularında başkanın görüşleriyle ilgili bilgi sağlayabileceğini ifade ederek 2 milyon dolardan fazla para topladığı iddiaları soruldu.

Pence bunun özel bir konu olduğunu söyledi ve konuyla ilgili bilgisi olmadığını kaydetti.

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