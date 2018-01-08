Pence Ortadoğu Turuna Çıkıyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 20-23 Ocak günleri arasında Mısır, Ürdün ve İsrail'i ziyaret edecek.

Ziyaret aslında Başkan Donald Trump'ın ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması sonrasında geçen ay için planlanmıştı; ancak Kongre'deki vergi reform yasası oylaması nedeniyle ertelenmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Pence'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Ürdün Kralı Abdullah ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla görüşmeler yapacağı belirtildi.

Trump'ın Kudüs kararının güçlü bir destekçisi olan Pence, kentteki Batı Duvarı'nı da ziyaret edecek ve İsrail parlamentosunda konuşma yapacak.

Trump'ın Kudüs kararı ve ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sürecinin başlatılacağı açıklaması bölgede yoğun tepki ve protestolara neden olmuştu.

Pence'in sözcülerinden Alyssa Farah yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın talimatıyla, Başkan Yardımcısı, gelecek nesillerimizi tehdit eden radikalizmi yenilgiye uğratmak için ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle çalışma kararlılığımızı yeniden vurgulamak amacıyla Ortadoğu'ya gidiyor” dedi.

Farah, Pence'in üç liderle, terörle savaşmada ve ulusal güvenliğimizi ilerletmede birlikte çalışmanın yollarını konuşmayı planladığını bildirdi.

Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanların kutsal mekanlarının bulunduğu Kudüs'ün statüsü, İsrail ve Filistinliler arasında bir barış anlaşmasına varılmasının önündeki en büyük zorluklardan birini oluşturuyor. Trump'ın Kudüs kararına sert tepki gösteren Filistinli yetkililer Pence'le görüşmeyi reddediyor.