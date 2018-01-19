Pence Ortadoğu Yolcusu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Ortadoğu'ya gidiyor.

Pence'in ziyareti, Başkan Donald Trump'ın, Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiğini açıklamasından sonra yapılan ilk üst düzey resmi ziyaret olacak.

Başkan Trump, bu açıklamasında ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağını da söylemişti.

Başkan Trump'ın kararı başta Müslüman ülkeleri olmak üzere tüm dünyada tepki gördü.

Başkan Yardımcısı Pence'in Ortadoğu gezisi Mısır'dan başlayacak. Pence daha sonra Ürdün ve İsrail'e gidecek.

Ancak Pence, Ortadoğu ziyaretinde Filistinli yetkililerle görüşmeyecek.

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ortadoğu gezisi Aralık ayı için planlanmıştı ancak Başkan Trump'ın Kudüs açıklamaları sonrası Ocak ayına ertelendi.