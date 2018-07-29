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Pence’den Bir Kez Daha Yaptırım Tehdidi

29.07.2018 19:40 | Son Güncelleme

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence Rahip Andrew Brunson konusunda bir kez daha ülkesininTürkiye’ye yaptırımlara hazırlandığını belirtti

Pence’den Bir Kez Daha Yaptırım Tehdidi

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence Rahip Andrew Brunson konusunda bir kez daha ülkesininTürkiye’ye yaptırımlara hazırlandığını kaydetti.

Pence bu açıklamayı twitter üzerinde yaptı. Amerika Başkan Yardımcısı twitter paylaşımında, “Bu hafta daha önce söylediğim gibi Rahip Andrew Brunson’u ev hapsine nakletmek yeterince iyi değil. Ve Amerika Rahip Andrew Brunson serbest bırakılana kadar Türkiye’ye yaptırımlara hazırlanıyor” dedi.

Hafta için Pence Washington’da katıldığı dini özgürlükler konulu konferansta konuyu gündeme getirmiş ve Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’nin ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını kaydetmişti.

Pence’in açıklamasından kısa süre sonra da Başkan Donald Trump Brunson konusunda Türkiye’ye yaptırımlar uygulanacağını kaydetmişti.

Gelişmelerin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları telefonda iki defa görüşmüştü.

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