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Pence’den Türkiye’ye Yaptırım Uyarısı

26.07.2018 17:52 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye’de terör örgütüne yardım ve casusluk suçlamalarıyla yargılanan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanacağını söyledi

Pence’den Türkiye’ye Yaptırım Uyarısı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye’de terör örgütüne yardım ve casusluk suçlamalarıyla yargılanan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

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