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Pence’in İsrail Ziyareti Yine Ertelendi

01.01.2018 20:24 | Son Güncelleme 4 saat önce

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence’in beklenen İsrail ziyaretinin yine ertelendiğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence'in beklenen İsrail ziyaretinin yine ertelendiğini belirtti.

Pence'in geçen ay İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyordu. O dönemde erteleme nedeni olarak Senato'daki vergi oylaması gerekçe gösterilmişti. Ancak erteleme kararı aynı zamanda Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına da denk gelmişti.

O dönemde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Pence'in 14 Ocak'ta İsrail'i ziyaret edeceği belirtilmişti. Ancak Pazar günü Dışişleri Bakanlığı ziyaretin bu ay gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahshon, "Ziyaret bizim planımızda Ocak ayında görünmüyor” dedi.

Nahshon, erteleme için bir neden belirtmezken, ziyaretin hangi tarihte yapılacağına dair bir bilgi de vermedi.

Bu arada Pazar günü de Filistin, Washington'daki temsilcisinin görüşmelerde bulunmak üzere geri çağrıldığını açıklamıştı.

Filistin tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin ardından temsilcinin görevine döneceği de vurgulanmıştı.

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