Pence’in İsrail Ziyaretinde Boykot ve Protestolar

Filistinliler Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı çıkıyor. Filistinliler Doğu Kudüs'ü başkentleri olarak görüyor ve İsrail Filistin çatışmasının en kritik konularından biri olan başkent konusunda ABD'yi İsrail'den yana tavır almakla suçluyorlar.

Öfkeli kalabalık Başkan Donald Trump aleyhinde sloganlar attı ve Pence'in posterlerinin üzerine bastı. Bazıları, "Trump sen bir domuzsun”, "Evin başına yıkılsın”, "Kötüsün” diye slogan attılar.

Öte yandan Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir araya gelen onlarca Filistinli de Pence'i protesto etti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Ortadoğu ziyareti kapsamında Mısır ve Ürdün'deki temaslarından sonra İsrail'e gitti. İsrail Meclisi'nde konuşan Pence, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını savundu. Pence, ABD büyükelçiliğinin 2019 sonunda Kudüs'e taşınacağını bildirdi. Daha önce büyükelçiliğin açılışının üç-dört yılı bulacağı belirtiliyordu.

Filistinliler bu koşullar altında ABD'nin İsrail ile arabuluculuk görevi üstlenemeyeceğini ve Beyaz Saray'ın önereceği herhangi bir barış anlaşmasının baştan reddedileceğini belirtiyor.

"İran'la anlaşma tam bir felaket”

Pence ise Arap milletvekillerinin protesto ettiği konuşması sırasında ABD'nin İran'la varılan anlaşmanın tam bir "felaket” olduğunu söyledi. Başkan'ın bundan sonra anlaşmanın İran tarafından tam uygulandığına dair "onay vermeyeceğini” kaydetti.

Pence, nükleer ve balistik füze programına etkili kısıtlamalar getirmek konusunda kararlı olduklarını ve ilerleyen aylarda ABD'nin anlaşmadan çekilebileceğini de sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise meclisteki konuşmasında Başkan Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararının İsrail tarihindeki en önemli anlardan biri olduğunu kaydetti.

ABD'nin İsrail'den daha yakın dostu olmadığını söyleyen Netanyahu, İsrail'in de ABD'den iyi dostu olmadığını belirtti.