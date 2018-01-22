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Pence’in İsrail Ziyaretinde Boykot ve Protestolar

22.01.2018 19:00 | Son Güncelleme 7 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in İsrail meclisindeki konuşmasını protesto eden Arap milletvekilleri salondan çıkarıldı. Bazı Filistinliler de Nablus’da gösteri düzenledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Ortadoğu ziyareti kapsamında Mısır ve Ürdün'deki temaslarından sonra İsrail'e gitti. İsrail Meclisi'nde konuşan Pence, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını savundu. Pence, ABD büyükelçiliğinin 2019 sonunda Kudüs'e taşınacağını bildirdi. Daha önce büyükelçiliğin açılışının üç-dört yılı bulacağı belirtiliyordu.

Arap milletvekilleri Pence'in konuşması sırasında tepki gösterince meclisten çıkarıldılar.

Filistinliler protesto etti

Öte yandan Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir araya gelen onlarca Filistinli de Pence'i protesto etti.

Öfkeli kalabalık Başkan Donald Trump aleyhinde sloganlar attı ve Pence'in posterlerinin üzerine bastı. Bazıları, "Trump sen bir domuzsun”, "Evin başına yıkılsın”, "Kötüsün” diye slogan attılar.

Filistinliler Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı çıkıyor. Filistinliler Doğu Kudüs'ü başkentleri olarak görüyor ve İsrail Filistin çatışmasının en kritik konularından biri olan başkent konusunda ABD'yi İsrail'den yana tavır almakla suçluyorlar.

Filistinliler bu koşullar altında ABD'nin İsrail ile arabuluculuk görevi üstlenemeyeceğini ve Beyaz Saray'ın önereceği herhangi bir barış anlaşmasının baştan reddedileceğini belirtiyor.

"İran'la anlaşma tam bir felaket”

Pence ise Arap milletvekillerinin protesto ettiği konuşması sırasında ABD'nin İran'la varılan anlaşmanın tam bir "felaket” olduğunu söyledi. Başkan'ın bundan sonra anlaşmanın İran tarafından tam uygulandığına dair "onay vermeyeceğini” kaydetti.

Pence, nükleer ve balistik füze programına etkili kısıtlamalar getirmek konusunda kararlı olduklarını ve ilerleyen aylarda ABD'nin anlaşmadan çekilebileceğini de sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise meclisteki konuşmasında Başkan Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararının İsrail tarihindeki en önemli anlardan biri olduğunu kaydetti.

ABD'nin İsrail'den daha yakın dostu olmadığını söyleyen Netanyahu, İsrail'in de ABD'den iyi dostu olmadığını belirtti.

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