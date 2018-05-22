HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Pence'ten Kuzey Kore'ye: Trump'la oynamayın

22.05.2018 09:23 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Donald Trump ve Kim Jong Un arasında Singapur'da gerçekleşecek görüşme öncesi Kuzey Kore liderine kendilerini kandırmaya kalkışmama çağrısında bulundu.

Pence'ten Kuzey Kore'ye: Trump'la oynamayın

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşecek görüşme öncesi "ABD Başkanı'nı oyuna getirmeme" uyarısında bulundu.

ABD'den yayın yapan Fox News kanalına konuşan Pence, "Kim Jong Un'un Trump'ı oyuna getirebileceğini düşünmesi büyük bir hata olur" ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, Pyongyang'ın nükleer silah programından vazgeçmesi karşılığında Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırım rejiminin esnetilebileceğinin sinyalini verirken, Singapur'da gerçekleşecek liderler toplantısında bu konuda adımlar atmayı umuyor.

Ancak Pence aynı söyleşide, Kuzey Kore'nin ABD'nin "tamamıyla nükleerden arındırma" ısrarı karşısında liderler zirvesinden vazgeçme işaretleri vermesi üzerine Pyongyang yönetimini, ABD'nin arkasında duramayacağı imtiyazlar koparmaya çalışmaması konusunda uyardı.

Pence, "Kuzey Kore rejimine nükleer programlarını sonlandırma karşılığında imtiyaz teklifinde bulunduk" şeklinde konuşurken, geçmişte Clinton ve Bush yönetimlerinin Pyongyang'ın oyununa geldiğini söyleyerek, Trump'ın aynı oyuna gelmeyeceğinin altını çizdi.

ABD Başkan Yardımcısı, Trump'ın "Görüşmeden çekilmesi ihtimal dâhilinde mi?" sorusu üzerine de "şüphesiz" yanıtını verdi. Ancak her iki taraf da şu ana kadar görüşmenin gerçekleşmesi konusundaki kararlılığını koruyor.

Trump'ın planları

İsimlerinin saklı kalması koşuluyla ABD merkezli Associated Press haber ajansına konuşan üç Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Kuzey Kore ile masaya otururken net bir planının olmadığını savundu.

ABD Başkanı'nın daha çok zirvenin "gösteri" tarafında olduğunu iddia eden Beyaz Saray yetkilileri, Kuzey Kore'nin nükleer programı ile ilgili ayrıntılara ve toplantıda gündeme gelecek maddelere dair yeterince bilgisi olmadığını dile getirdi.

Kuzey Kore'nin "tamamıyla nükleerden arındırma" talebi karşısında görüşmeden vazgeçme tehdidine karşı ise Trump geçtiğimiz hafta "Pyongyang'ı koruyacak" bir takım adımlar atabileceğini belirtmiş, eğer bu çağrısına uymazsa da Kim'in "rejiminin devrilebileceğini ve hatta ölüm ile karşılaşabileceğini" söylemişti.

Trump Moon ile görüşecek

Singapur'daki tarihi zirveye üç hafta kala Trump bugün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In ile bir araya gelecek.

Beyaz Saray'da gerçekleşecek görüşmede Singapur zirvesinin ayrıntılarının netleştirilmesi ve Pyongyang'ın geçen hafta zirveden çekilebileceğini belirtmesi karşısında atılabilecek karşı adımların gündeme gelmesi bekleniyor.

Güney Kore yönetimi Pyongyang ile Washington'ın masaya oturması için büyük çaba göstermiş ve Moon ile Kim Nisan ayında Kuzey ve Güney sınırında tarihi bir buluşma gerçekleştirmişti.

Ancak Reuters haber ajansına isimlerinin gizli kalması şartıyla konuşan ABD'li yetkililer, önceden kendilerine aktarılanın aksine, Kim'in nükleer silahlarından vazgeçme konusunda isteksiz ve Moon'un Kuzey Kore'nin planlarını fazla iyi niyetli değerlendirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

AP,dpa,rtr/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERPitonla kırkayak ölümüne savaştıPitonla kırkayak ölümüne savaştı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidiABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi
CHP milletvekili adayları: Liste neye göre ve nasıl hazırlandı?CHP milletvekili adayları: Liste neye göre ve nasıl hazırlandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

İlginizi Çekebilir

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vladimir Putin'in Angela Merkel'e verdiği çiçek Alman basınını kızdırdı

Vladimir Putin'in Angela Merkel'e verdiği çiçek Alman basınını kızdırdı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi

Yolcu uçağı Cidde'de burun üstü indi

Yolcu uçağı Cidde'de burun üstü indi

Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı

Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı

Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolü tamamen Esed rejimine geçti

Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolü tamamen Esed rejimine geçti

Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia

Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.