Pence'ten Kuzey Kore'ye: Trump'la oynamayın

ABD'den yayın yapan Fox News kanalına konuşan Pence, "Kim Jong Un'un Trump'ı oyuna getirebileceğini düşünmesi büyük bir hata olur" ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşecek görüşme öncesi "ABD Başkanı'nı oyuna getirmeme" uyarısında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı, Trump'ın "Görüşmeden çekilmesi ihtimal dâhilinde mi?" sorusu üzerine de "şüphesiz" yanıtını verdi. Ancak her iki taraf da şu ana kadar görüşmenin gerçekleşmesi konusundaki kararlılığını koruyor.

Trump'ın planları

İsimlerinin saklı kalması koşuluyla ABD merkezli Associated Press haber ajansına konuşan üç Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Kuzey Kore ile masaya otururken net bir planının olmadığını savundu.

ABD Başkanı'nın daha çok zirvenin "gösteri" tarafında olduğunu iddia eden Beyaz Saray yetkilileri, Kuzey Kore'nin nükleer programı ile ilgili ayrıntılara ve toplantıda gündeme gelecek maddelere dair yeterince bilgisi olmadığını dile getirdi.

Kuzey Kore'nin "tamamıyla nükleerden arındırma" talebi karşısında görüşmeden vazgeçme tehdidine karşı ise Trump geçtiğimiz hafta "Pyongyang'ı koruyacak" bir takım adımlar atabileceğini belirtmiş, eğer bu çağrısına uymazsa da Kim'in "rejiminin devrilebileceğini ve hatta ölüm ile karşılaşabileceğini" söylemişti.

Trump Moon ile görüşecek