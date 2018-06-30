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Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.06.2018 09:08 | Son Güncelleme

ABD'nin Missouri eyaletinde Haziran ayının başında başlatılan bir araştırma krize sebep oldu. Missouri State Üniversitesi'nde görevli sosyoloji profesörü Alicia Walker, penis boyuyla erkeklerin güvenlerini kıyasladığı araştırmasında erkeklerden fotoğraf istedi. Fakat 2 hafta içerisinde yüzlerce penis fotoğrafı gelmesi sonucunda Walker bilimsel araştırmayı rafa kaldırmaya karar verdi.

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

ABD’de bir sosyologun başlattığı bilim araştırması hüsranla sonuçlandı. Missouri State Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü olarak görev yapan Alicia Walker, erkeklerde penis boyu ile kendine güvenme oranının ilişkisini mercek altına aldığı araştırmasında kamuya açık bir ilan vererek “penis boylarını belli eden” fotoğraflar göndermesini istedi.

"PENİS BOYU KİŞİNİN KENDİNE GÜVENİNİ NE KADAR ETKİLİYOR?"

Sprinfield News Leader gazetesinin haberinde Walker’ın araştırması için katılımcılardan açıkça penis fotoğrafı istemesi üzerine çok ciddi bir başvuru oldu. Walker, “Amacımız bir erkeğin penis boyu ile kişiliği, cinsel yetersizliği ve prezervatif kullanma oranı gibi değerleri bakarak penis boyunun aslında kişinin kendine güvenini ne kadar etkilediği üzerinde duracaktık” dedi.

PENİS FOTOĞRAFLARI YAĞDI

Fakat 2 haftadan kısa bir süre içerisinde yüzlerce penis ve uygunsuz fotoğraf gelmesi üzerine projeyi rafa kaldırdığını söyleyen Walker, “Çok fazla ve farklı kişilerden gelen fotoğraflar çalışmanın güvenilirliğini ortadan kaldırıyor. Şu an bu kadar başvuru gelmesi verilerin analiz edilmesinde sıkıntı yarattı” dedi. Walker, araştırma sonucunda erkeklerin yaşadığı stres ve mutsuzluğun sebebini bularak, toplumsal normlara farklı bir perspektiften bakabilirdik” dedi.

HEPSİ AYRI AYRI İNCELENDİ

Walker gönderilen fotoğrafların normalde incelendikten sonra imha edileceğini söylerken, “Ama araştırmaya olumsuz yaklaşımlar olması sebebiyle hiçbirini incelemeden imha ettik” dedi.

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