Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti

İngiltere'de yaşanan olay kadınların Delacruz'u savcılığa şikayet etmesiyle ortaya çıktı.
Mahkemede Delacruz'un kadınlardan biriyle üç yıl diğeriyle dokuz ay birlikte olduğu belirtildi.
Adamın cinsel ilişki sırasında ışıkları tamamen kapattırdığı ve kendisini asla çıplak görülmesine izin vermediği belirtildi.
VAJİNASINA TANIMSIZ BİR NESNE SOKUYORDU
Adam, cinsel ilişki sırasında kadınların vajinasına 'tanımsız' bir nesne soktuğunu itiraf etti. Ancak adamın cinsel organını nasıl kaybettiği veya öyle doğup doğmadığı bilinmiyor.
"KORKUNÇ BİR ACI YAŞIYORDUM"
Kadınlardan biri mahkemede yaptığı açıklamada cinsel ilişki sırasında korkunç bir acı yaşadığını söyledi.
Kadın savunmasında adamın penisini hiç görmediğini ancak prezervatif takma sesi duyduğunu aktardı. Kadın ayrıca cinsel ilişki sırasında adamın penisinin kökünü tutuyormuş gibi davrandığının üstünü çizdi.
Edinburgh mahkemesi yasal sebeplerden ötürü kadınların adını açıklamadı. Adamın cezasının önümüzdeki eylül ayında belli olacağı belirtildi.
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