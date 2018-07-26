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Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 11:20 | Son Güncelleme

35 yaşındaki Carlos Delacruz isimli adamın penisi olmadığı halde yıllarca iki kadını kandırdığı ortaya çıktı.

Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti

İngiltere'de yaşanan olay kadınların Delacruz'u savcılığa şikayet etmesiyle ortaya çıktı.

Mahkemede Delacruz'un kadınlardan biriyle üç yıl diğeriyle dokuz ay birlikte olduğu belirtildi.

Adamın cinsel ilişki sırasında ışıkları tamamen kapattırdığı ve kendisini asla çıplak görülmesine izin vermediği belirtildi.

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VAJİNASINA TANIMSIZ BİR NESNE SOKUYORDU

Adam, cinsel ilişki sırasında kadınların vajinasına 'tanımsız' bir nesne soktuğunu itiraf etti. Ancak adamın cinsel organını nasıl kaybettiği veya öyle doğup doğmadığı bilinmiyor.

"KORKUNÇ BİR ACI YAŞIYORDUM"

Kadınlardan biri mahkemede yaptığı açıklamada cinsel ilişki sırasında korkunç bir acı yaşadığını söyledi.

Kadın savunmasında adamın penisini hiç görmediğini ancak prezervatif takma sesi duyduğunu aktardı. Kadın ayrıca cinsel ilişki sırasında adamın penisinin kökünü tutuyormuş gibi davrandığının üstünü çizdi.

Edinburgh mahkemesi yasal sebeplerden ötürü kadınların adını açıklamadı. Adamın cezasının önümüzdeki eylül ayında belli olacağı belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
adam penissiz iki kadın idare ediyor, biz penisliyken bir kadın bulamiyoruz. bu ülkenin çivisi çıktı yaşanmaz artık... ver mehteri !!!
Ne cezası hayırdır?
haber değeri olmayan boş haber mynet saçmalamaya başladı
Yalan ...Et ete değince belli olmaz mı ? Başka bir nesne diyor, girenden çıkandan bi haberlermiş bunlar.. Ayrıca ne cezası olacak ki böyle şeylerin...
Aynen neyin cezası ödül vermeli
adamın penisi yok haberden bunu anladık. ama kadınlarında aklı yok bunuda ekleyelim.
bunu anlayamayan kadın gerzektir
Adamin penisi yok, birde ceza mi vereceksiniz
şakamı lan bu
yalana bak yalana
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