HABER

Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

DÜNYA HABERLERİ | 13.02.2018 02:11 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği raporunda ABD destekli SDG ismini kullanan PYD/PKK’nın Suriye’de “iç güvenlik gücü”, “sınır güvenliği gücü” ve “patlayıcı uzmanı” eğitmeye başladığı ve terörle mücadele güçlerini tekrar şekillendirmeyi planladığı bildirildi.

Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

Geçen yıl Ekim-Aralık aylarına ilişkin Başmüfettişlik raporunda ABD’nin Suriye’deki asker sayısının dört kat artırarak 2 bin civarına çıkardığı ifade edilirken ABD’nin Suriye’de toplam 12 bin 500 civarında asker eğittiği ve bunun 11 binden fazla kısmının SDG (PYD/PKK paravanı) kuvvetlerinden oluştuğu belirtildi.

Raporda “Savunma Bakanlığı, ABD ordusunun SDG’yi teçhizatlandırdığı ancak özellikle de YPG’nin kendilerine verilen silahları doğru amaçlarla kullandığından emin olmak için YPG’ye verilmek üzere işaretlenen ekipman ve malzemeleri takip ettiğini bildirdi.” ifadelerine yer verildi.

PATLAYICI UZMANLARI EĞİTMEYE BAŞLADI
Pentagon’un PYD/PKK’nın paravanı SDG güçlerini DEAŞ’tan alınan alanların güvenlik ve istikrarını sağlamak üzere eğitimden geçirdiği ifade edilen raporda şu ifadeler kullanıldı:

“SDG iç güvenlik kuvvetleri, sınır güvenlik kuvvetleri, patlayıcı uzmanları eğitmeye başladı ve terörle mücadele kuvvetlerini tekrar yapılandırmak üzere planlar yaptı.” Raporda SDG adını kullanan PYD/PKK'nın 3 binden fazla sözde Rakka İç Güvenlik Kuvveti eğittiği belirtildi.

ABD PKK’YA ORDU MU KURUYOR?

ABD Suriye’de PYD/PKK’nın öncülüğünde 30 bin kişiyi bulacak bir “Sınır Koruma Birliği” ve “Kuzey Suriye Ordusu” kurmaya hazırlandığını duyurmuştu.
Kısa bir süre sonra ise açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Ryan Dillon söz konusu kuvvetin Sınır Güvenlik Gücü olduğunu ve şu aşamada 430 kişinin eğitildiğini açıkladı.

“İÇ İSTİKRAR VE GÜVENLİK GÜCÜ”

Dillon ayrıca toplam rakamın 30 bini bulacağını ve (PYD/PKK’nın paravanı) SDG’nin bu projeye öncülük edeceğini ifade etti. Ancak bu açıklamanın Türkiye ile ABD arasında krize neden olmasından dolayı Pentagon eğitilen gücün konvansiyonel bir sınır koruma birliği olmadığını eğitilen grubun “İç İstikrar ve Güvenlik Gücü” olacağını duyurdu.

Ancak bugün açıklanan bütçe talep tasarısında da Muhtemel Dış Operasyonlar kapsamında DEAŞ’a karşı operasyonlara ilişkin Suriye’de sınır güvenliği ihtiyaçları için 250 milyon dolar talep edilmesi de Pentagon’un sadece isimler üzerinde oynadığı ilk duyurulan projenin devam ettiği yorumlarına neden oldu.

(AA)

ABD'den teröre büyük destek!ABD'den teröre büyük destek!
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: ABD'nin tutumu ilişkileri koparacak seviyede bir yaklaşımBaşbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: ABD'nin tutumu ilişkileri koparacak seviyede bir yaklaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD PKK itiraf Suriye sınır gücü Pentagon

En Çok Okunan Haberler

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye rest: Ya düzelecek ya da tamamen bozulacak!

Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye rest: Ya düzelecek ya da tamamen bozulacak!

Son dakika! Moskova'da Rus yolcu uçağı düştü

Son dakika! Moskova'da Rus yolcu uçağı düştü

Ünlü oyuncu Reg E. Cathey hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Reg E. Cathey hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türkçe mealini herkes anlamistir resmen aklımızla dalga geçiyor bu abd
Birde MÜTTEFİKİMİZ OLARAK(!)Bunu niye yaptığını bir öğrenebilseydik,en azından dengesel ruhumuzun nereye gittiğini öğrenip;Karşılıklı ÇIKARLARIMIZ (!)Doğrultusunda dengeyi sağlayabilirdik...Yok yok!ben artık dış istihbarat servislerinin dedikleri ile hareket ettiğimizi düşünmüyorum (!)muhakkak paylaşmıştır nedenini sevgili Müttefikimiz Sam Amca
ŞAŞIRDIK MI?YOK YOK KESİNLİKLE ŞAŞIRMADIK...DEMOKRASİLERDE ÇARE TÜKENMEZ...
Diğer Haberler
OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Türkiye’de Meslek Örgütlerinde 'Bölünme' Rahatsızlığı Yaşanıyor

Türkiye’de Meslek Örgütlerinde 'Bölünme' Rahatsızlığı Yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.