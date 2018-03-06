Pentagon: Bazı SDG'liler muhtemelen Afrin'e gitmek üzere IŞİD operasyonlarından çekildi

ABD desteğiyle IŞİD'le mücadele etmek üzere 2015 yılında kurulan SDG'nin ana gövdesini Kürtlerin kurduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) oluşturuyor.

Konuyla ilgili Reuters'a açıklama yapan ABD'li bir yetkili de son iki hafta içerisinde IŞİD'e yönelik yoğun operasyonların düzenlendiği Orta Fırat Vadisi'nden ayrılan SDG'li sayısının yüzlerce olduğunu öne sürdü.

Galloway, "SDG bünyesinde savaşan bazı savaşçılar, muhtemelen Afrin'deki savaşa katılmak üzere Orta Fırat Vadisi'nde yürütülen operasyonlardan çekilmeye karar verdi" dedi.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, ABD ordusunun Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesindeki bazı savaşçıların IŞİD'e karşı açılan cephelerden ayrıldığına tanık olduğunu açıkladı.

SDG bünyesinde ayrıca Arap birlikler de bulunuyor.

Türkiye, PYD ve YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak nitelendiriyor. Türkiye, 20 Ocak'ta Afrin'de PYD ve YPG'ye yönelik hava ve kara operasyonları başlattı.

Albay Manning: Bazı kara operasyonlarına geçici ara verildi

ABD, bu operasyonun süresi ve kapsamının sınırlı tutulması çağrısı yaparken, Türkiye'ye bu harekatın IŞİD'le mücadeleyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişelerini iletiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim de Pentagon sözcülerinden Albay Robert Manning oldu.

Manning, Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede "operasyonel bir duraksamanın" yaşanmasına yol açtığını söyledi.

Manning gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de IŞİD'le mücadelesinde en önemli müttefiki olan SDG tarafından yürütülen bazı kara operasyonlarına geçici olarak ara verildiğini ifade etti.

Manning, "Suriye'deki misyonumuzun özü değişmedi... Bu operasyonal duraksama, ana hedefimiz olan IŞİD'den gözümüzü ayırmamıza yol açmayacak" dedi.