HABER

Pentagon: Bazı SDG'liler muhtemelen Afrin'e gitmek üzere IŞİD operasyonlarından çekildi

06.03.2018 03:04 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı'ndan akşam saatlerinde Türkiye'nin Afrin harekatının IŞİD'le mücadeleye etkilerine yönelik iki farklı açıklama yapıldı. Binbaşı Galloway, bazı SDG'lilerin "muhtemelen Afrin'e gitmek üzere" IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlardan çekildiğini söylerken, Albay Manning de "operasyonel duraksama" yaşandığını açıkladı.

Pentagon: Bazı SDG'liler muhtemelen Afrin'e gitmek üzere IŞİD operasyonlarından çekildi

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Pazartesi akşam saatlerinde Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı yürütülen mücadeleye etkilerine dair iki farklı açıklama yapıldı.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, ABD ordusunun Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesindeki bazı savaşçıların IŞİD'e karşı açılan cephelerden ayrıldığına tanık olduğunu açıkladı.

Galloway, "SDG bünyesinde savaşan bazı savaşçılar, muhtemelen Afrin'deki savaşa katılmak üzere Orta Fırat Vadisi'nde yürütülen operasyonlardan çekilmeye karar verdi" dedi.

Konuyla ilgili Reuters'a açıklama yapan ABD'li bir yetkili de son iki hafta içerisinde IŞİD'e yönelik yoğun operasyonların düzenlendiği Orta Fırat Vadisi'nden ayrılan SDG'li sayısının yüzlerce olduğunu öne sürdü.

ABD desteğiyle IŞİD'le mücadele etmek üzere 2015 yılında kurulan SDG'nin ana gövdesini Kürtlerin kurduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) oluşturuyor.

SDG bünyesinde ayrıca Arap birlikler de bulunuyor.

Türkiye, PYD ve YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak nitelendiriyor. Türkiye, 20 Ocak'ta Afrin'de PYD ve YPG'ye yönelik hava ve kara operasyonları başlattı.

HARITA

Albay Manning: Bazı kara operasyonlarına geçici ara verildi

ABD, bu operasyonun süresi ve kapsamının sınırlı tutulması çağrısı yaparken, Türkiye'ye bu harekatın IŞİD'le mücadeleyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişelerini iletiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim de Pentagon sözcülerinden Albay Robert Manning oldu.

Manning, Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede "operasyonel bir duraksamanın" yaşanmasına yol açtığını söyledi.

Manning gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de IŞİD'le mücadelesinde en önemli müttefiki olan SDG tarafından yürütülen bazı kara operasyonlarına geçici olarak ara verildiğini ifade etti.

Manning, "Suriye'deki misyonumuzun özü değişmedi... Bu operasyonal duraksama, ana hedefimiz olan IŞİD'den gözümüzü ayırmamıza yol açmayacak" dedi.

Manning, ABD önderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun ise hava operasyonlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Pentagon: Bazı SDG'liler muhtemelen Afrin'e gitmek üzere IŞİD operasyonlarından çekildi

Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
Erzurum'da PKK'ya darbe!Erzurum'da PKK'ya darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi

Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi

Barzani rest çekti: Çekilmeyeceğiz!

Barzani rest çekti: Çekilmeyeceğiz!

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İnsallah hepsi gelirde alayini gebertiriz
Diğer Haberler
Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Birleşmiş Milletler: Suriye ve Rusya kimyasal silah kullandı!

Birleşmiş Milletler: Suriye ve Rusya kimyasal silah kullandı!

Diyarbakır’da Otobüs Direksiyonunda Kadınlar da Var

Diyarbakır’da Otobüs Direksiyonunda Kadınlar da Var

Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!

Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!

Akdeniz'de kriz! ABD 6. filo ile koruyacak iddiası

Akdeniz'de kriz! ABD 6. filo ile koruyacak iddiası

Türkiye'de seçim güvenliği endişeleri muhalefeti birleştirdi

Türkiye'de seçim güvenliği endişeleri muhalefeti birleştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.