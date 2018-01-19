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Pentagon: ‘Çin ve Rusya’ya Karşı Koymak Artık Ana Öncelik’

19.01.2018 21:12 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Çin’in hızla genişleyen ordusu ve giderek daha agresif hale gelen bir Rusya’ya karşı koymanın Amerikan ordusunun en üst ulusal önceliği konumuna yükseldiğini ve terör tehdidinin önüne geçtiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Çin'in hızla genişleyen ordusu ve giderek daha agresif hale gelen bir Rusya'ya karşı koymanın Amerikan ordusunun en üst ulusal önceliği konumuna yükseldiğini ve terör tehdidinin önüne geçtiğini açıkladı.

Yeni ulusal savunma stratejisi, Çin ve Rusya'yla rekabetin Amerika'nın dünya genelindeki askeri üstünlüğünü tehdit ettiği tespitine yer veriyor. Bu durumun Amerikan güçlerini daha ölümcül, atik ve savaşa hazır hale getirmek için daha fazla yatırım yapılmasını gerektirdiği belirtiliyor.

Savunma Bakanı Jim Mattis, Washington'daki Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Araştırmalar Okulu'nda yaptığı konuşmada, "Teröristlere karşı kampanyayı yürütmeye devam edeceğiz ancak terörizm değil büyük güç rekabeti şimdi Amerikan ulusal güvenliğinin ana odak noktası” diye konuştu.

Mattis, IŞİD'in Irak ve Suriye'deki "fiziki halifeliğinin” yenilgiye uğratıldığını ilan etti ancak IŞİD, El Kaide ve diğer aşırıcıların dünya genelinde tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü söyledi.

Ulusal güvenlik stratejisi belgesinde, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri yığınağı, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik etkisini artırma adımları ve Pekin'in "sistematik biçimde” hükümet kurumları ve özel Amerikan şirketlerinden "veri hırsızlığı ve siber saldırı kampanyası” yürütmesi konusunda devam eden kaygılar dile getiriliyor.

Belgede, Amerika'nın, Rusya'nın agresif askeri adımları hakkında duyduğu endişeler de vurgulanırken, bu adımlara örnek olarak Ukrayna'yı işgali, Suriye savaşındaki dahiliyeti ve 2016 ABD seçimlerine müdahalesi gibi gelişmeler sıralanıyor.

Pentagon yetkilileri bugün, stratejinin 11 sayfalık gizli olmayan versiyonunu yayınladı. Yetkililer belgenin, ordunun odak noktasında "temel bir değişiklik” içerdiğini kaydediyor.

Savunma Bakanlığı'nda stratejiden sorumlu müsteşar yardımcısı Elbridge Colby, "stratejinin, odak noktasının savaşa, özellikle de büyük güç savaşına hazır olmaya öncelik vermek olacağını söylüyor” dedi.

Bundan önceki savunma bakanları da yükselen bir Çin'e dair uyarılar yapmıştı. Obama yönetimi Asya Pasifik bölgesine daha fazla odaklanılması yönünde adım atmıştı. Amerikan haber ajansı AP haberinde, yeni stratejide ittifakların güçlendirilmesi çağrısının da, Başkan Donald Trump'ın geçen Aralık ayında açıkladığı ulusal güvenlik stratejisindeki "Önce Amerika” mesajından ziyade önceki yönetimlerin pozisyonuna benzediği yorumune yer verdi.

Pentagon belgesinde, müttefikler ve ortakların kritik önem taşıdığı ve diğer bölgelere erişim ve ilave kabiliyetler sağlayabileceği belirtiliyor.

Colby, "Bazılarının Amerika'nın herşeyi kendisinin yapabileceğini söyleyebildiği 1999 yılında değiliz. Ortada, İşleri birlikte yapabilmemiz, birlikte çalışabilmemiz, misyonları yapıcı bir şekilde bölüşebilmemiz gerektiği yönünde pratik bir gerçeklik bulunuyor” dedi.

"Terörün artık en üst öncelik değil mi?” sorusunu yanıtlayan Colby, bu konunun "ciddi, acil bir tehdit” olmayı sürdürdüğünü, İran ve Kuzey Kore'nin "acil sorunlar” olduğunu söyledi. Ancak Colby, Amerikan ordusu açısından merkezi sorunun, "ABD ordusunun Çin ve Rusya karşısındaki üstünlüğünün aşınması ve bu soruna el atılmadığı müddetçe Amerika'nın saldırganlık ve tehditleri çaydırma kabiliyetinin zarar görebileceği ihtimali” olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte Colby, ABD'nin Rusya ve Cin'le işbirliği alanları yaratma çabasını sürdürdüğünü belirterek, "bunun bir çatışma stratejisi olmadığını” vurguladı.

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