Pentagon: ‘Çin ve Rusya’ya Karşı Koymak Artık Ana Öncelik’

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Çin'in hızla genişleyen ordusu ve giderek daha agresif hale gelen bir Rusya'ya karşı koymanın Amerikan ordusunun en üst ulusal önceliği konumuna yükseldiğini ve terör tehdidinin önüne geçtiğini açıkladı.

Yeni ulusal savunma stratejisi, Çin ve Rusya'yla rekabetin Amerika'nın dünya genelindeki askeri üstünlüğünü tehdit ettiği tespitine yer veriyor. Bu durumun Amerikan güçlerini daha ölümcül, atik ve savaşa hazır hale getirmek için daha fazla yatırım yapılmasını gerektirdiği belirtiliyor.

Savunma Bakanı Jim Mattis, Washington'daki Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Araştırmalar Okulu'nda yaptığı konuşmada, "Teröristlere karşı kampanyayı yürütmeye devam edeceğiz ancak terörizm değil büyük güç rekabeti şimdi Amerikan ulusal güvenliğinin ana odak noktası” diye konuştu.

Mattis, IŞİD'in Irak ve Suriye'deki "fiziki halifeliğinin” yenilgiye uğratıldığını ilan etti ancak IŞİD, El Kaide ve diğer aşırıcıların dünya genelinde tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü söyledi.