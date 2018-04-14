Pentagon'dan Rusya'ya cevap: Tüm hedefler başarıyla vuruldu

ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabah saatlerinde Suriye'deki çok sayıda hedefe yönelik düzenlediği füze saldırılarının bilançosu ve başarısı hakkında değişik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya ve Suriye rejimi, yüden fazla füze fırlatıldığını ancak hava savunma sistemlerinin bunların çoğunu vurduğunu iddia etti.

PENTAGON: EZİCİ VE ETKİLİ BİR OPERASYON OLDU

Bu açıklamaya cevap veren ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise, tüm hedeflerin vurulduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

Suriye'nin hava savunma çabaları büyük ölçüde etkisiz kaldı. Operasyon sınırlı, ezici ve etkiliydi. Tüm hedefler başarıyla vuruldu. Operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

Amaç Esad'ın kimyasal silah kullanmasını engellemekti. Ve bu konuda net bir mesaj oldu.

Operasyon öncesi ve sonrasında Ruslarla iletişim devam etti.