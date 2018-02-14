HABER

Pentagon'dan savunma bütçesiyle ilgili çelişkili ifadeler

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 02:33 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, 2019 mali yılı bütçe teklifinde Suriye’de sınır güvenliği için talep edilen 250 milyon doların odağının Irak ve Suriye sınırı olacağını söylemesinden kısa bir süre sonra düzeltme yaparak, söz konusu fonun Ürdün ve Lübnan hükümetlerine sınır güvenliği desteği olarak sağlanacağını savundu.

Pentagon'dan savunma bütçesiyle ilgili çelişkili ifadeler

Anadolu Ajansı’nın 2019 mali yılı savunma bütçesi teklifinde “DEAŞ karşıtı operasyonlara ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları” için 250 milyon dolar fon talep edildiğine ilişkin haberi üzerine Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Galloway, Pentagon’un Suriye’de “sınır güvenliği” için 2019 mali yılı bütçesinde 250 milyon dolar talep ettiklerini kabul etmiş ve bu bağlamda “En
acil sınır güvenlik ihtiyacı DEAŞ savaşçılarının daha önce çekinmeden geçebildiği Irak Suriye sınırındadır” ifadelerine yer vermişti.

SURİYE’DEKİLER İÇİN DEĞİL
Haberin bu şekliyle servis edilmesinin ardından Binbaşı Galloway tekrar açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamalarında düzeltme yapmak istediğini belirten Galloway, "Cevabım sehven 250 milyon doların Suriye’de ABD destekli ortaklar için talep edilmiş anlamına geliyordu. Aslında 250 milyon dolar Ürdün ve Lübnan hükümetlerine sınır güvenlik desteği vermek üzere talep ediliyor, Suriye’deki ortak kuvvetler için değil.” ifadelerini kullandı.

ABD'den PYD/PKK sınır gücüne 'Irak-Suriye sınırı' kılıfıABD'den PYD/PKK sınır gücüne 'Irak-Suriye sınırı' kılıfı

30 BİN KİŞİLİK ORDU
ABD'nin Suriye’de PYD/PKK’nın öncülüğünde 30 bin kişiyi bulacak bir “Sınır Koruma Birliği” ve “Kuzey Suriye Ordusu” kurmaya hazırlandığı açıklanmıştı.
Kısa bir süre sonra açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, söz konusu kuvvetin Sınır Güvenlik Gücü olduğunu ve şu aşamada 430 kişinin eğitildiğini açıkladı.

Dillon ayrıca toplam rakamın 30 bini bulacağını ve (PYD/PKK’nın paravanı) SDG’nin bu projeye öncülük edeceğini ifade etti.

Ancak bu açıklamanın Türkiye ile ABD arasında krize neden olmasından dolayı Pentagon eğitilen gücün konvansiyonel bir sınır koruma birliği olmadığını eğitilen grubun “İç İstikrar ve Güvenlik Gücü” olacağını duyurdu.

Bununla birlikte dün açıklanan bütçe talep tasarısında da Muhtemel Dış Operasyonlar kapsamında “DEAŞ’a karşı operasyonlara ilişkin Suriye’de sınır güvenliği ihtiyaçları” için 250 milyon dolar talep edilmesi de Pentagon’un sadece isimler üzerinde oynadığı ilk duyurulan projenin devam ettiği yorumlarına neden oldu.

(AA)

'Türkiye’nin operasyonu ABD askerlerinin güvenliğini riske atıyor''Türkiye’nin operasyonu ABD askerlerinin güvenliğini riske atıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pentagon ABD YPG Bütçe

En Çok Okunan Haberler

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

AK Parti binasının yakınındaki polis noktasında patlama

AK Parti binasının yakınındaki polis noktasında patlama

Dünyanın en ilginç parkı! Ziyaretçi akınına uğruyor

Dünyanın en ilginç parkı! Ziyaretçi akınına uğruyor

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

İlginizi Çekebilir

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hala deaş ayakları. la deaş zaten sizlersiniz.
Ya ne çelişecek Allah aşkına... PYD/YPG Amerikan Bayrağına sığında da, ABD niye benim bayramının altına sığınıyorsun mu dedi PYD'ye.. PYD'nin zaten canına millet Amerika'yı arkasına alması .. PYD'yi bir nevi dokunulmaz yaptı.. Biz hala mütefik mütefik yapma etme diye pervane olalım.. Amerika için müteffik onun çıkarına uyan, İsrail'e ters düşmeyendir.. Olay bu..
Diğer Haberler
Dışişleri Sözcüsü Nauert: ‘Elçilik Sokağına İstenilen İsim Verilebilir. İfade Özgürlüğünden Yanayız’

Dışişleri Sözcüsü Nauert: ‘Elçilik Sokağına İstenilen İsim Verilebilir. İfade Özgürlüğünden Yanayız’

New York Bombacısına Ömür Boyu Hapis Cezası

New York Bombacısına Ömür Boyu Hapis Cezası

İsrail polisinden yolsuzluk davasına yeşil ışık

İsrail polisinden yolsuzluk davasına yeşil ışık

İsrail polisi: Netanyahu'nun rüşvet aldığına dair yeterli delil var

İsrail polisi: Netanyahu'nun rüşvet aldığına dair yeterli delil var

NATO bölündü: SDG'nin elindeki IŞİD'liler ne olacak?

NATO bölündü: SDG'nin elindeki IŞİD'liler ne olacak?

'Putin ile görüştüm' yalanını söyleyen bakan istifa etti

'Putin ile görüştüm' yalanını söyleyen bakan istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.