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Pentagon'dan skandal PKK talebi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 20:58 | Son Güncelleme

Pentagon'un 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep ettiği ortaya çıktı.

Pentagon'dan skandal PKK talebi

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