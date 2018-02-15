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Pentagon'dan son dakika açıklama! PKK ve teröre karşı Türkiye'nin yanındayız

DÜNYA HABERLERİ  | 15.02.2018 10:16 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD'li mevkidaşı arasındaki görüşmeye ilişkin Pentagon'dan açıklama geldi. "PKK ve teröre karşı Türkiye'nin yanındayız" denildi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD'li mevkidaşı arasındaki görüşmeye ilişkin Pentagon'dan açıklama geldi. "PKK ve teröre karşı Türkiye'nin yanındayız" denildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Belçika'nın başkenti Brüksel'de Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşmesinde, ABD'nin teröre karşı Türkiye'nin yanında olduğunu söylediğini duyurdu. Pentagon, Mattis'in, "DEAŞ ile mücadeleye yeniden odaklanılması gerektiğini söylediğini aktardı.

Pentagon, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Milli Savunma Bakanı Canikli ile görüşmesinin ardından açıklamasını yayınladı.

Mattis'in görüşmede, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de yeniden yapılanmasının önüne geçilmesi için DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleye yeniden odaklanılması gerektiğini söylediği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Pentagon PKK terör Nurettin Canikli

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Maalesef ülkemiz yönetilmiyor, yada belli şahsi çıkarlar, korkular,oy hesapları üzerine yönetilmeye çalışılıyor,ya bana ne almandan abd.den ne demişler,dememişler bırakın bunları , kural belli sınırımızda güvenlik sorunu,göç tehlikesi olursa ordun ve gücün varsa derhal sınırında 10-30 km güvenlik şeridi oluşturursun bunun ötesinde ne bk yaparlarsa yapsınlar,niye bunu baştan yapamadık, şimdi insanımız ölüyor,yok batılı pkk yı destekledi silah verdi, versin bana ne ben tedbirimi alırım onun verdiği silah kendisine batar.Ne zaman akıllı olacağız.Niye bu liyakatsızlık.
adam diyor ki(adamlığı tartışılır);pkk pyd ypg yi bırakın deaş ı vurun deaş ı.biz istediğimize silâh veririz istediğimizi koruruz siz ne.diyor.Buna karşılık yapılması gerekenler 1)abd deki elçileri çekmek 2)abd elçilerini ülkelerine göndermek 3)incirliği kapatmak 4)abd deki türkleri ülkeye çağırmak 5)abd lileri ülkeye almamak. bunları yapın,ölene kadar akp ye oy vericem,ölene kadar akp için çalışıcam.
Sen öyle zannet, her şey senin bildiğin gibi değil.....
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