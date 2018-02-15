Pentagon'dan son dakika açıklama! PKK ve teröre karşı Türkiye'nin yanındayız

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD'li mevkidaşı arasındaki görüşmeye ilişkin Pentagon'dan açıklama geldi. "PKK ve teröre karşı Türkiye'nin yanındayız" denildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Belçika'nın başkenti Brüksel'de Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşmesinde, ABD'nin teröre karşı Türkiye'nin yanında olduğunu söylediğini duyurdu. Pentagon, Mattis'in, "DEAŞ ile mücadeleye yeniden odaklanılması gerektiğini söylediğini aktardı.
Pentagon, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Milli Savunma Bakanı Canikli ile görüşmesinin ardından açıklamasını yayınladı.
Mattis'in görüşmede, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de yeniden yapılanmasının önüne geçilmesi için DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleye yeniden odaklanılması gerektiğini söylediği aktarıldı.
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