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Pentagon'dan son dakika F-35 açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2018 08:33 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Türkiye'ye F-35 teslimatının Perşembe günü Teksas'ta yapılacak törenle gerçekleştirileceği belirtildi. ABD Senatosu Türkiye'ye silah satışını askıya alan bir tasararı hazırlamış ancak tasarı henüz Trump'ın onayından geçmediği için yasalaşmamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Senatosu'nun, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını bloke eden karar tasarısını onaylamasına karşın, iki adet uçağın perşembe günü Teksas eyaletine bağlı Fort Worth kentinde düzenlecek bir törenle Türkiye'ye teslim edileceğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Lockheed Martin, 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'da Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri, Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Senato'nun aldığı karar hakkında yorum yapmayacağını da belirten Andrews, "Türkiye, NATO'nun en önemli müttefiklerinden ve 2002'den bu yana F-35 programının uluslararası katılımcılarından biridir" diye konuştu.

ABD Senatosu'nun aldığı kararın yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi kararı ile örtüşmesinden sonra Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Pentagon F-35

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