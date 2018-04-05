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Pentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2018 21:24 | Son Güncelleme

Pentagon sözcüsü Dana White, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD kuvvetlerini Suriye’den çekeceğine yönelik iddiaları “dedikodu” olarak niteledi.

Pentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye konusundaki açıklamalarıyla sık sık çelişen Pentagon'dan bir açıklama daha geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD kuvvetlerini Suriye'den çekeceğine yönelik iddiaları "dedikodu" olarak niteledi.

White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Pentagon'un Suriye'de kalmak istediği, Beyaz Saray'ın ise çekilmek istediğinin basına yansıdığını, bunun Pentagon ile Beyaz Saray arasında iletişimsizliğe işaret edip etmediğine ilişkin sorusunu White, şöyle yanıtladı:

"DEDİKODULARI DUYDUM"

"Çekilme hakkında insanların dedikodularını duydum. Başkan'ın 'Çok yakında' dediğini biliyorum çünkü DEAŞ'ı yenmekte çok başarılı olduk ama DEAŞ bitmiş değil ve DEAŞ’ın yenildiğini sağlama amacına bağlıyız.

Her zaman dediğimiz gibi Suriye'de görevimiz DEAŞ'ı yenmektir. Bu, neredeyse tamamlanmak üzere ancak bitmiş değil."

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Al sana başkanlık sistemi.(demokrasinin gülü parlamenter sistem ve güçler ayrılığı)
hahahahaha ulen amerika sen ne kadar alçaksın be. Sen açıklama yapmadan önce zaten biz farkındaydık rahat ollll dostumm kahrolası pislik amerika
yani trump büyük lobilerin oyuncağı değilim ben demek istiyor anladığım kadarıyla .
bu Amerika sahtekar...
amerikan askeri suriyeden cikmali biz girmeliyiz bizim hakkimiz ne mutlu turkum diyene turk un turkten baska dostu yoktur bir turk dunyaya bedeldir tumturk tupturk turkpetrol petrol ofisi tekturk tek devlet tek din tek dil tekadam tek tek tek bir turk askeri tek basina ikibin amerikan askerini dover.
Her zaman söylerim. Trump zaman kaybı. Boşşş... Gardınızı Pentagon'a göre alın.
BELLİ ETMİYORLAR AMA TRUMP İLE PENTAGON ARASINDA SIKINTI VAR GİBİ
abd bölünmüş
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