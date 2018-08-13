Pentagon: “F-35'lerin Türk Pilotlarının Arizona’daki Eğitim Çalışmaları Sürecek”

Başkan Donald Trump, bugün Türkiye karşıtı hükümler de içeren 2019 mali yılı ulusal savunma yetki tasarısını imzaladı. Trump’ın imzasıyla yasalaşan tasarı F-35'lerin Ankara’ya teslimatını, ABD Savunma Bakanı’nın Dışişleri Bakanı’yla da istişare ederek 90 gün içinde Kongre’ye Türk-Amerikan ilişkilerinin durumuyla ilgili bir rapor sununcaya kadar askıya alıyor. Yaz başında Arizona’da iki uçağın Türkiye’ye teslim töreni yapıldı. Uçakların, Türk pilotların 1-2 yıl süren eğitim sürecinin ardından Türk topraklarına transferi öngörülüyor.
Tasarının imzalanması öncesinde, Amerika’nın Sesi’nin sorusunu yanıtlayan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, F-35 uçaklarının Türk pilot ve teknik bakım ekibinin Arizona’daki eğitim çalışmalarının Savunma Bakanı, yasada istenen raporu Kongre’ye sununcaya kadar devam edeceğini söyledi.
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