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Pentagon: Mattis Türkiye'den önceliğin IŞİD olmasını istedi

15.02.2018 11:13 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, dün NATO savunma bakanları toplantısında bir araya gelen Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD'li mevkidaşı Jim Mattis görüşmesine dair yazılı bir açıklama yayınladı.

ABD Savunma bakanı Jim Mattis Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısı sırasında Türk Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile bir araya geldi. Pentagon'un yazılı açıklamasına göre, Mattis Türkiye'ye Suriye'de IŞİD ile mücadeleye yoğunlaşma çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Mattis'in, "Mücadelenin yeniden IŞİD üzerinde yoğunlaşması ve bu terör örgütünün kalan unsurlarının Suriye'de yeniden yapılanmasının önlenmesi gerektiği" şeklindeki sözlerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara ziyaretinden önce verdiği demeçte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı harekâtın IŞİD ile mücadeleyi olumsuz etkilediğini söylemişti.

Tillerson iki günlük bir ziyaret kapsamında bugün Ankara'ya gidiyor. Tillerson'un mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

DW, Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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