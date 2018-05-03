Pentagon Sözcüsü Dana White açıkladı: ABD ile Çin arasında 'lazer' krizi!

White, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü White, ABD’nin Cibuti’de bulunan askeri üssünden havalanan uçakların, üssün yakınında bulunan Çin üssünden kimliği belirsiz kişilerce lazer tacizine maruz bırakıldığını söyledi.

'GERÇEK BİR TEHDİT'



Bu tacizleri “gerçek bir tehdit” olarak tanımlayan White, “Bunlar çok ciddi olaylar. İki küçük yaralanma söz konusu oldu. Bu faaliyetler havacılarımıza gerçek bir tehdittir.” şeklinde konuştu. Cibuti’deki lazer tacizlerinin Çin üssünden yapıldığı konusunda son derece emin olduklarını kaydeden White, “Resmi olarak Çin hükümetine diplomatik protesto verdik ve Çinlilerin bu olayları soruşturmasını talep ettik.” ifadelerini kullandı. White, ayrıca, ABD uçaklarının uzun zamandır lazer tacizine maruz bırakıldığını ancak son birkaç hafta içerisinde bu sayının arttığını dile getirdi. Çin’in ülke dışındaki ilk askeri üssü olan Cibuti’deki üssü geçen yıl ağustos ayında açılmıştı.

ABD'li yetkililer ise Çin’in, Cibuti’deki ABD üssü yakınında üs açmasının kendileri için bir sorun teşkil etmediğini ve bunun Cibuti hükümetinin bağımsız kararı olduğunu ifade etmişti. Cibuti, Çin ve ABD’nin yanı sıra Japonya ve Fransa üslerine de ev sahipliği yapıyor.