Pentagon Sözcüsü: ‘Menbiç’te Neler Olabileceği Konusunda Spekülasyon Yapmak İstemiyorum’

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, Türk ordusunun Afrin’de YPG unsurlarına karşı yürüttüğü operasyonu Amerikan askerlerinin de bulunduğu Menbiç’e genişletme ihtimali konusunda, “Şu anda neler olabileceği üzerinde spekülasyon yapmak istemiyorum” dedi.

El Hurra televizyonunun sorularını yanıtlayan Galloway, Zeytin Dalı Harekatı’nın Menbiç’e genişletilmesi ihtimalinin sorulması üzerine, “Bu aşamada neler olabileceği üzerinde spekülasyon yapmak istemiyorum. Menbiç’in güvenliği, oraya ait güçler tarafından sağlanıyor. Bu güçler, oradaki etnik yapıyı yansıtıyorlar; toplumlarını savunmak için eğitilmiş Araplar, Kürtler ve diğerleri var” diye konuştu.

Halen aşağı Fırat vadisinde IŞİD’e karşı savaşlarının devam ettiğine işaret eden Galloway, “Afrin’de operasyonlar yürüten güçlerin ise, ister Kürt, ister NATO müttefiki Türk ya da ihtimal olarak rejim güçleri olsun, ‘daha önemli bir savaş’ olan IŞİD’e karşı savaştan dikkatleri dağıttığı” uyarısında bulundu

Galloway, şu anda IŞİD’in “köşeye sıkıştırılmış” vaziyette olduğunu ancak hala elinde tuttuğu bölgelerin bulunduğunu, Fırat Nehri vadisinde hala karmaşık saldırılar düzenleyebildiklerini belirterek, “Bunları yapamamalarını sağlamalıyız. Dolayısıyla tüm tarafların ana meseleye, yani IŞİD’in yenilgiye uğratılması meselesine geri dönmesine ihtiyacımız var” dedi.