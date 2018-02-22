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Pentagon Sözcüsü: ‘Menbiç’te Neler Olabileceği Konusunda Spekülasyon Yapmak İstemiyorum’

22.02.2018 00:09 | Son Güncelleme

El Hurra televizyonunun sorularını yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, TSK’nın operasyonlarını Amerikan askerlerinin de bulunduğu Menbiç’e genişletme ihtimali konusunda, “Şu anda neler olabileceği üzerinde spekülasyon yapmak istemiyorum” dedi

Pentagon Sözcüsü: ‘Menbiç’te Neler Olabileceği Konusunda Spekülasyon Yapmak İstemiyorum’

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, Türk ordusunun Afrin’de YPG unsurlarına karşı yürüttüğü operasyonu Amerikan askerlerinin de bulunduğu Menbiç’e genişletme ihtimali konusunda, “Şu anda neler olabileceği üzerinde spekülasyon yapmak istemiyorum” dedi.

El Hurra televizyonunun sorularını yanıtlayan Galloway, Zeytin Dalı Harekatı’nın Menbiç’e genişletilmesi ihtimalinin sorulması üzerine, “Bu aşamada neler olabileceği üzerinde spekülasyon yapmak istemiyorum. Menbiç’in güvenliği, oraya ait güçler tarafından sağlanıyor. Bu güçler, oradaki etnik yapıyı yansıtıyorlar; toplumlarını savunmak için eğitilmiş Araplar, Kürtler ve diğerleri var” diye konuştu.

Halen aşağı Fırat vadisinde IŞİD’e karşı savaşlarının devam ettiğine işaret eden Galloway, “Afrin’de operasyonlar yürüten güçlerin ise, ister Kürt, ister NATO müttefiki Türk ya da ihtimal olarak rejim güçleri olsun, ‘daha önemli bir savaş’ olan IŞİD’e karşı savaştan dikkatleri dağıttığı” uyarısında bulundu

Galloway, şu anda IŞİD’in “köşeye sıkıştırılmış” vaziyette olduğunu ancak hala elinde tuttuğu bölgelerin bulunduğunu, Fırat Nehri vadisinde hala karmaşık saldırılar düzenleyebildiklerini belirterek, “Bunları yapamamalarını sağlamalıyız. Dolayısıyla tüm tarafların ana meseleye, yani IŞİD’in yenilgiye uğratılması meselesine geri dönmesine ihtiyacımız var” dedi.

Türkiye’nin güvenlik kaygılarını giderecek şekilde soruna çözüm bulunması için diplomatların sıkı biçimde çalıştığını ifade eden Galloway, bununla birlikte, IŞİD’e karşı mücadelede başta Fırat Nehri vadisi olmak üzere Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ortaklarıyla da çok yakından çalıştıklarını söyledi.

SDG içerisinde Kürt unsurların olmasının yanında, Afrin’de de Türk ordusuna karşı savaşan Kürt güçleri bulunduğuna dikkati çeken Galloway, “Ancak koalisyon bunun bir parçası değil. Afrin’deki Kürt güçlerini desteklemiyoruz. Görevi Fırat Nehri vadisinde IŞİD’e karşı savaşmak olan SDG’yi destekliyoruz. Dolayısıyla şu anda Afrin’de olup bitenlerin, ana tehdit IŞİD’den dikkatleri dağıtıcı özellikte olduğu düşüncesindeyiz” dedi.

Galloway ayrıca, Türkiye’nin Afrin’deki operasyonunun sivil nüfusa etkileri konusunda endişeler taşıdıklarını, gerilimi düşürmek ve sivil kayıpları azaltmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurguladı.

Pentagon sözcüsü, “Şu anda sivillerin ölmekte olduğu ve insanların şiddet yüzünden evlerine geri dönemediği bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla gerilimleri yatıştırmak önemli. Durumu yatıştırma ve Türk müttefiklerimizle onların endişelerini gideren bir çözüm bulmak için birlikte çalışan Dışişleri Bakanlığı’ndaki ortaklarımızı destekleyeceğiz. Bu arada da bölgedeki ana tehdit olan IŞİD’e karşı savaşımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Galloway bir başka soru üzerine, Türk ve Amerikalı diplomatların, Türkiye’nin “meşru” güvenlik endişelerini gideren ve herkesin aynı sayfada olmasını, IŞİD’e karşı savaşmaya geri dönmesini sağlayan çözümler bulmak sıkı uğraş verdiğini belirtti.

Şu ana kadar varılan anlaşmalar konusunda açıklayabileceği bir hususun olmadığını ifade eden Galloway, “Bununla beraber, IŞİD’e karşı savaştan uzak geçirdiğimiz her zaman, onların yeniden toparlanmasına, güçlenmesine ve yeni savaşçıları bünyesine katmasına izin verilen bir zaman oluyor. Dolayısıyla bu meseleyi süratle çözmeliyiz, Afrin’deki şiddeti yatıştırmalıyız ki böylece Suriye’de serbestçe faaliyet gösteren IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı savaşa geri dönebiliriz” dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Itimadsiz ve korkaklar abd den artık kimse bir halt olamıyacağını anlamış merak etmeyin.
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