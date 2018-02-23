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Pentagon sözcüsü o soruya yanıt veremedi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 00:42 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Suriye rejimi yanlısı teröristlerin Afrin'e gelerek YPG/PKK'ya destek vermesine ilişkin soruları geçiştirdi.

Pentagon sözcüsü o soruya yanıt veremedi

Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, rejim destekli teröristlerin YPG/PKK’ya yardım etmek üzere Afrin'e gelmesinin ABD'nin Beşar Esed rejimi ile işbirliği yaptığı anlamına gelip gelmediğine yönelik bir soruyu, bu konuda elinde bilgi olmadığını, soruyu daha sonra yazılı yanıtlayacağını belirterek geçiştirmeye çalıştı.

TRT Haber muhabirinin, "YPG veya SDG'nin Esed yanlısı güçleri ve İran destekli militanları karşıladığı görüntüleri gördünüz mü? Bu ikisi de ABD düşmanı ve ABD İran'ın bölgedeki etkisini kırmaya çalışırken, onları Suriye'den çıkarmaya çalışırken, ABD'nin sahadaki ortaklarının ABD düşmanları ile ittifak etmesi konusunda Pentagon'un düşüncesi nedir?" şeklindeki soruyla üstelemesi üzerine White, "Burası karmaşık bir savaş alanı. Bundan dolayı tüm taraflara ortak tehdit olan DEAŞ'a odaklanması çağrısında bulunuyoruz. Savaş bitmiş değil ve DEAŞ'a karşı savaştan alıkoyan her şey dikkat dağıtıcıdır." ifadesini kullandı.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA MÜNBİÇ MEKANİZMASI

Bu arada, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Zirvesi'nde bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin üzerinde çalışılması konusunda mutabakata vardıkları Menbiç için ABD ile Türkiye arasında bir mekanizmanın kurulması konusu basın toplantısında gündeme geldi.

YPG/PKK militanlarının Menbiç'teki varlığına ilişkin iki ülke arasında kurulacak mekanizmanın ne aşamada olduğuna ilişkin soruya White, şu cevabı verdi:

"Bakanın görüşmesi çok olumluydu ve açık bir görüşme idi. Açıkçası Türkiye'ye ortak tehdide, yani DEAŞ'a odaklanmasını istiyoruz ancak Türkiye'nin meşru kaygılarını da anlıyoruz ve bu konuda onlara yardım ediyoruz."

White, Türkiye ile diyaloğun devam edeceğini kaydetti.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, basın toplantısı sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Afrin'deki gruplarla ilişkisinin bulunmadığını, Pentagon için öncelikli odağın Orta Fırat Vadisi'nde devam eden DEAŞ ile mücadele olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakanlığı Dana White Pentagon PKK

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
demokrasi ve özgür basın var ve bu sorular sorulabiliyor. bir de Türkiyede benzer sorular sorun da görün o gazeteciye neler oluyor?
Ben bizim ülkeyi anlamıyorum yok ABD dışişleri bakanı şöyle dedi böyle dedi gibi söylemleri dillendirmeye gerek yok bizde Cumhurbaşkanı ne derse o oluyor ABD yönetiminde herkez kendine göre dünya tutturmuş hiç bir dedikleri olmuyor bunlar nasıl bürokrat anlamadım
Herhangi bir soruya yanit veremiyorsaniz;SUNA ODAKLANIN,BUNA ODAKLANIN!!!Su nerede bu nerede goster desen onu da gostermez ya
SURİYEDEKİ HERKES TERÖRİST Bİ ÖSO TERÖRİST DEĞİL ÖYLEMİ?
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