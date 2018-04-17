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Pentagon Sözcüsü: “Suriye politikamız değişmedi. Koalisyon ortaklarımızla birlikte IŞİD’i yenilgiye uğratmak için Suriye ve Irak’ta ortaklarımızı eğitmeye ve donatmaya devam ediyoruz”

17.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü: “Suriye politikamız değişmedi. Koalisyon ortaklarımızla birlikte IŞİD’i yenilgiye uğratmak için Suriye ve Irak’ta ortaklarımızı eğitmeye ve donatmaya devam ediyoruz”

Pentagon Sözcüsü: “Suriye politikamız değişmedi. Koalisyon ortaklarımızla birlikte IŞİD’i yenilgiye uğratmak için Suriye ve Irak’ta ortaklarımızı eğitmeye ve donatmaya devam ediyoruz”

Pentagon Sözcüsü: “Suriye politikamız değişmedi. Koalisyon ortaklarımızla birlikte IŞİD’i yenilgiye uğratmak için Suriye ve Irak’ta ortaklarımızı eğitmeye ve donatmaya devam ediyoruz”

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