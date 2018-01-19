Pentagon Sözcüsü: ‘Yeni Bir Ordu Değil İstikrar Gücü’

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Suriye'de oluşturmayı planladıkları gücün yeni bir ordu ya da yeni bir sınır gücü değil, "istikrar gücü” olacağını söyledi.
Amerika'nın Sesi muhabirine konuşan Pahon, koalisyonun Suriye'de SDG öncülüğünde 30 bin kişilik yeni bir güç oluşturmayı planladığı haberleri ve Türkiye'nin buna sert tepkisine yönelik bir soruyu da yanıtladı.
Pahon, "Öncelikle şunu söylemek isterim; Türkiye, Amerika'nın kilit bir müttefiki. Amerika, Türkiye'nin çok meşru güvenlik kaygılarını duyuyor ve paylaşıyor. NATO müttefikimizle düzenli aralıklarla temas halindeyiz” diye konuştu.
Bu konuda bir yanlış anlamanın olduğunu ifade eden Pahon, "Bu resmedildiği şekliyle yeni bir ordu ya da yeni bir sınır gücü değil. İstediğimiz, bir istikrar gücü” dedi.
Pahon, "Muharebe operasyonlarının azalmaya başladığı ve IŞİD'in geri dönemeyeceği bölgeler oluşturmaya çalıştığımız bir sırada bu güçler, mültecilerin evlerine geri dönebilmesi, yeniden inşa sürecinin başlayabilmesi ve IŞİD'ın son kalan savaşçılarının kaçışının engellenmesine imkan tanımak için güvenliği sağlayacaklar” diye konuştu.
IŞİD'le mücadele sırasında yerel ortak güçlerle çalışmada ve onlara IŞİD'in elindeki toprakları geri almak için eğitim, rehberlik ve danışmanlık sağlamada çok başarılı olduklarını kaydeden Pahon, şöyle devam etti:
"Aynı kulvarda hala devam ediyoruz. IŞİD daha küçüldükçe doğal olarak misyonun yapısı da değişecek. Ancak hala çok ciddi bir tehdit oluşturuyorlar. Ülkenin batı tarafında bunu gördük. Orada küçük bir IŞİD direnişi gördük, bazı bölgeleri geri aldıklarını iddia ettiler. IŞİD'den geri aldığımız yerlerde bunun olmasını istemiyoruz. Şu ana kadar IŞİD tek bir toprak parçasını geri alamadı ve bu, düşman üzerinde sürekli baskıyı sürdürmemiz sayesinde oldu. Bu konuda gevşemeyeceğiz.”
Pahon, yerel ortak güçlere verilen teçhizatın türünün, sahadaki koşullar ve gereksinimlerin belirleyeceğini da belirtti. Türk hükümetiyle bu konuda açık, dürüst ve şeffaf olduklarını, bunun böyle de devam edeceğini vurgulayan Pahon, "Tekrar etmem gerekirse, ortağımız, NATO müttefikimiz, koalisyon ortağımız Türkiye'yle düzenli temas halindeyiz. Türkiye'nin terör kaygılarının çok iyi farkındayız ve bu kaygıları onlarla paylaşıyoruz. Bu açıklık ve şeffaflık kulvarında ilerlemeyi sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi, bu teçhizat, sadece belirli askeri hedefleri başarmak için ihtiyaç duyduğumuz miktarda dağıtıldı ve (teçhizatı) geri alma konusundaki irtibatımız da devam ediyor” diye konuştu.
Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye'nin Afrin'e operasyon hazırlıklarıyla ilgili bir soruyu da yanıtlarken, "Afrin'de faaliyet gösteren kişileri desteklemiyoruz. Bölgedeki tüm aktörleri her türlü yeni gerilim yaratmaktan kaçınmaya ve ortak düşmanımız IŞİD'e odaklanmaya çağırıyoruz” dedi.
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