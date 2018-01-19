Pentagon Sözcüsü: ‘Yeni Bir Ordu Değil İstikrar Gücü’

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Suriye'de oluşturmayı planladıkları gücün yeni bir ordu ya da yeni bir sınır gücü değil, "istikrar gücü” olacağını söyledi.

Amerika'nın Sesi muhabirine konuşan Pahon, koalisyonun Suriye'de SDG öncülüğünde 30 bin kişilik yeni bir güç oluşturmayı planladığı haberleri ve Türkiye'nin buna sert tepkisine yönelik bir soruyu da yanıtladı.

Pahon, "Öncelikle şunu söylemek isterim; Türkiye, Amerika'nın kilit bir müttefiki. Amerika, Türkiye'nin çok meşru güvenlik kaygılarını duyuyor ve paylaşıyor. NATO müttefikimizle düzenli aralıklarla temas halindeyiz” diye konuştu.

Bu konuda bir yanlış anlamanın olduğunu ifade eden Pahon, "Bu resmedildiği şekliyle yeni bir ordu ya da yeni bir sınır gücü değil. İstediğimiz, bir istikrar gücü” dedi.

Pahon, "Muharebe operasyonlarının azalmaya başladığı ve IŞİD'in geri dönemeyeceği bölgeler oluşturmaya çalıştığımız bir sırada bu güçler, mültecilerin evlerine geri dönebilmesi, yeniden inşa sürecinin başlayabilmesi ve IŞİD'ın son kalan savaşçılarının kaçışının engellenmesine imkan tanımak için güvenliği sağlayacaklar” diye konuştu.