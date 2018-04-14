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Pentagon, Suriye operasyonuyla ilgili görüntüler paylaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’ye düzenlediği hava saldırısı hakkında, "Tüm hedefler başarı ile vuruldu. Bombardıman sınırlı fakat etkili ve yıkıcıydı. Suriye'nin kimyasal sitemi vurulanlardan büyük ancak kimyasal ekipman ve malzeme kaybı var. Sivil can kaybına dair elimizde bilgi yok" denildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırısı hakkında, "Tüm hedefler başarı ile vuruldu” dedi. Bakanlık sözcüleri düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin, Esad rejiminin kimyasal silah kullandıklarından emin olduğunu ve ellerinde ciddi kanıtlar olduğunu söyledi. Basına verilen açıklamada, "Dün gece Esad’a açık bir mesaj verdik, umarım bunu anlamıştır” diyen sözcüler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki ülkesi olan İngiltere ve Fransa’nın yanlarında olduğunu hatırlattı. Bakanlık sözcüleri dün gece 3 farklı hedefteki 105 noktanın İngiltere ve Fransa ile koordineli olarak, başarı ile vurulduğunu onayladı. ABD'nin, hiç kimsenin uluslararası yasaları çiğnemesine göz yummayacağını söyleyen Pentagon sözcüleri, saldırıdan önce Rusya ile bir iletişimleri olmadığını da belirtti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ESED Kimyasal silah kullanarak ,ABD ye "neolur Suriyeden gitme! kal" dedi ve sadece ABD değil İngiltere ve Fransada bölgeye geldi ESED ABD nin itidir ve Görevini yaptı ABD ve diğerlerinin hedefi zaten ESED değildi bunu birhaftadır söylüyorlar" hedefimiz kimyasal silah tesisleri" diyorlar ABD ESED i devirmez.Öldürmez. ABD nin korkunç (!) saldırısı 3 kişi yaralanmış ESED 1 Milyon İnsanı katletti VE Sen __nadirkemal77__ pci! Ne çabuk unuttunuz ABD Mahkemesi Türkiyeye " İran ambargosunu deldiniz Suçlusunuz" dediğinde Ağzınızdan" ABD YrrA "ğını düşürmüyordunuz hâlâda ağzınızda
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