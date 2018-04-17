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Pentagon: ‘Suriye Politikamız Değişmedi’

17.04.2018 20:41 | Son Güncelleme

Amerika Savunma Bakanlığı günlük basın brifinginde Amerika’nın Suriye politikasının değişmediğini IŞİD’le mücadelenin devam ettiğini söyledi

Pentagon: ‘Suriye Politikamız Değişmedi’

Amerika Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) düzenlenen günlük basın brifinginde Irak ve Suriye’de devam etmekte olan IŞİD’le mücadeleye yönelik operasyonlar hakkında bilgiler paylaşıldı.

IŞİD’e karşı koalisyon güçlerinin basın sözcüsü Albay Ryan Dillon toplantıya tele-konferans yöntemiyle katılarak sorulara cevap verdi. Toplantının hemen başında da Pentagon adına açıklama yapan bir yetkili Amerika’nın bölgeye yönelik politikasında bir değişiklik olmadığını söyledi. Yetkili, “Bildiğiniz gibi bizim misyonumuzda bir değişiklik yok. Koalisyon olarak IŞİD’i bölgeden tamamen temizleme hedefimizin arkasındayız. Bu hedefimize ulaşmak için Irak ve Suriye’de ortaklarımızı eğitmeye, ekipman desteği vermeye ve danışmanlık etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Koalisyon Basın Sözcüsü Albay Dillon da, 2019 bütçesinde “Sınır Güvenlik Gücü” ile ilgili bir kalemin göründüğünün hatırlatılması üzerine bu konuda net bir bilgisi olmadığını kaydetti.

Ancak Dillon kendilerinin Irak, Suriye sınırı başta olmak üzere bölgedeki güçleri eğitmeye ve güçlendirmeye devam ettiklerini, IŞİD’in Irak, Suriye sınırında ciddi bir varlığa halen sahip olduğunu aynı zamanda bölgedeki güçlerin IŞİD’ten temizlenen noktalarda da güvenliği sağlamak üzere görev yaptığını söyledi. Bu noktada daha fazla güce ihtiyaç duyduklarını belirten Dillon, halen kaç kişilik bir destek kuvvetin olduğu konusunda net rakamlara sahip olmadığını ifade etti.

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