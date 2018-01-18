Pentagon: Suriye'de Yeni Bir Ordu Kurmayacağız

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'de yeni bir ordu ya da sınır muhafız gücü oluşturmayacaklarını açıkladı.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki yerel güvenlik güçlerini eğitmeye devam ettiği belirtilerek, "Eğitimler, yıkıma uğramış toplumlarına geri dönen mülteciler için güvenliği artırmak üzere tasarlandı. Ayrıca, (bu eğitimler) IŞİD'in özgürleştirilmiş ve yönetimsiz bölgelerde yeniden ortaya çıkamaması için gerekli. Bu yeni bir ordu ya da konvansiyonel sınır muhafızı gücü değil" denildi.
Açıklamada şöyle devam edildi:
"Bu eğitim ve bu güçler, IŞİD'in kalıcı biçimde yenilgiye uğratılması, istikrarlaştırma çabalarının kolaylaştırılması ve BM öncülüğündeki Cenevre sürecini destekleyecek koşulların yaratılmasına yönelik kampanya hedefleriyle uyumludur.
Suriye'de IŞİD'e karşı askeri kampanya bitmedi ve Orta Fırat Nehri Vadisi'nde çatışmalar hala sürüyor.
Bu güvenlik güçleri, IŞİD savaşçılarını Suriye'den kaçmasını önlemeye ve kurtarılmış bölgelerde yerel güvenliği artırmaya içeriden odaklanmış durumda. Suriye'deki iç savaşa Cenevre'de daha uzun vadeli siyasi çözüm bulunmasını beklerken, bu güçler yerel nüfusu koruyacak ve IŞİD'in ABD, müttefikleri ve ortaklarına yeni saldırılara girişmesini önlemeye yardımcı olacak.
Bugüne kadar koalisyonun Suriye'de desteklediği operasyonlar sayesinde IŞİD kaybettiği bölgelerin hiçbirini geri alamadı. Bunu devam ettirmeye niyetliyiz." Pentagon, açıklamasında Türkiye'nin güvenlik kaygılarının farkında olduklarını da belirtti.
'Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşru'
Açıklamada, "Koalisyon ortağımız ve NATO müttefiki Türkiye'nin güvenlik kaygılarının şiddetle farkındayız. Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşrudur. Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğratmaya yönelik çabalarımız hakkında Türkiye'yle tamamen şeffaf olmaya ve terörle mücadele çabalarında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında yer almaya devam edeceğiz" denildi.
Pentagon açıklamasında, "ABD ve küresel koalisyondaki ortaklarının IŞİD'i yenilgiye uğratma ve Suriye'yi istikrarlaştırmaya dönük ortak kararlılıklarının sarsılmaz olduğu" vurgusu da yapıldı. Açıklamada, "Nihayetinde Suriye BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi süreç üzerinden kendi geleceğine karar vermeli" ifadesi kullanıldı.
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