Pentagon: Suriye’deki Rus Üslerine Saldırıyla İlgimiz Yok

Pentagon, Suriye'deki Rus askeri üslerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarla bağlantısı olduğu iddialarını reddetti. Son olarak Rusya Savunma Bakanı, Amerikan ordusunun saldırganlara yardım ediyor olabileceğini söylemişti.

Pentagon sözcülerinden Adrian Rankine-Galloway, Amerika'nın ya da koalisyon güçlerinin Rus üslerine düzenlenen saldırılarla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaların temelsiz ve tamamen sorumsuzca olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada saldırıları gerçekleştiren tarafın uydu navigasyon teknolojisine sahip olması gerektiğini kaydetmiş ve saldırı sırasında "garip bir tesadüf eseri” ABD'ye ait bir askeri istihbarat uçağının Akdeniz üzerinden, saldırıya hedef olan iki üssün yakınından uçtuğunu belirtmişti.

Bakanlık saldırıların cumartesi günü Hmeymim hava üssüne ve Tartus'taki donanma tesisine düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada saldırıya 13 IHA'nın katıldığı, bunların yedisinin vurulduğunu, altısının ise hasarsız inmeye zorlandığı belirtildi.