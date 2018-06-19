Pentagon: ‘Türk Askerleri Menbiç’in İçine Girmeyecek’

Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türkiye ve ABD’nin Menbiç çevresinde başlattıkları devriyelerin ortak değil birbirinden bağımsız yürütüldüğünü belirterek, “Türk askerlerinin Menbiç’in içine girmeyeceğini size söyleyebilirim” dedi.

Bağdat’tan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Ryan, Menbiç’le ilgili bir soruyu yanıtlarken, tüm bölgenin kontrolünün Menbiç askeri konseyinde olduğunu kaydetti. Ryan, ABD’nin bölgedeki asker sayısında ve askeri operasyonlarında bir değişiklik olmadığını da belirtti.

Ryan bir gazetecinin, “ABD ve Türkiye arasında Türk güçlerinin Menbiç’e girmeyecekleri yönünde bir tür anlaşma var mı?” sorusu üzerine, bu anlaşmanın daha yeni koordine edildiğini, sürecin henüz başlangıç aşamalarında olduklarını, daha tüm ayrıntıların karara bağlanmadığını, askeri taktiklerin ileride konuşulacağını söyledi.

Sözcü Ryan, “Henüz bu konudaki nihai karar hakkında bilgim yok ama bize söylenen, Menbiç’in içine girmeyecekleri şeklinde” ifadesini kullandı.