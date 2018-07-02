Pentagon: ‘Türkiye’nin İki F-35 Uçağı Şu Anda Arizona’daki Üste’

Kongre’de F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engellemeye yönelik girişimler hakkında da Manning, “(Savunma) Bakanlık teklif edilen yasal düzenlemeyle ilgili yorum yapmayacak. Bir değişiklik olana kadar, Türk pilotlar ve bakım görevlileri eğitimlerine devam edecekler” ifadesini kullandı.

Yarbay Manning, F-35 programına katılan diğer tüm ortak ülkelerin de Luke Hava Üssü’nde olduğunu kaydetti.

Pentagon sözcüsü, F-35’lerin Luke Hava Üssü’ne üretici savunma şirketi Lockheed Martin tarafından taşındığını kaydetti. Manning, “Muhtemelen bir ila iki ay daha uçmayacaklar. Şu anda uçuş akademisindeler” dedi.

Eğitimler tamamlanana kadar uçakların Amerika’nın himayesi altında kalacağını ifade eden Manning, bu sürecin de genelde 1-2 yıl sürdüğünü anlattı.

Manning gazetecilere yaptığı açıklamada, F-35 uçaklarının şu anda, eğitim faaliyetlerine katılacak Türk pilotlar ve bakım görevlileriyle birlikte Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Hava Kuvvetleri Yarbay Robert Manning, 21 Haziran’da Türkiye’ye teslim töreni yapılan iki adet F-35 uçağının, Türk pilotlarıyla teknik bakım ekibinin eğitimi için Arizona eyaletindeki bir üsse götürüldüğünü açıkladı.

Kongre’de, NATO ve ABD’nin en yakın müttefiklerinin dahil olduğu F-35 programının katılımcısı olmasına rağmen Türkiye’ye bu uçakların satışının engellenmesi için son dönemde birden fazla girişim hayata geçirildi.

Senato’da Haziran ayı ortasında kabul edilen Ulusal Savunma Yetki Tasarısı, Türkiye’ye F-35 uçaklarının teslimatının engellenmesi ve Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını öngören bir düzenlemeyi de içeriyor. Ayrıca, Senato Tahsisatlar Komisyonu’ndan geçen bir bütçe tasarısına da, yine Türkiye’ye F-35 satışını yasaklayan bir önerge eklenmişti.

Bu girişimlerin nedeniyse, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planları. Kongre üyeleri, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 satışıyla, F-35’lerle ilgili hassas veriler toplayabileceğinden endişe ediyor. Ayrıca Türkiye’de halen hapiste olan Amerikalı rahip Andrew Brunson ve diğer Amerikan vatandaşlarının durumu Amerika’da yoğun tepkiye neden oluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri’nden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Wes Mitchell da geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun oturumunda yaptığı açıklamada, S-400 satışını hayata geçirmesi halinde Türkiye’ye yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

