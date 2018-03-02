Pentagon Türkiye’ye ‘Afrin’ Uyarılarını Yineledi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, Türkiye’nin Afrin operasyonuyla ilgili Amerika’nın uyarılarını yineledi. Galloway, sahadaki güçlerin IŞİD’e karşı savaştan çekilmeleri olasılığına işaret ederek, buna hoşgörü göstermeyeceklerini vurguladı.

El Hurra televizyonunun sorularını yanıtlayan Galloway, Türkiye’nin sınırlarında kayda değer ölçüde bazı güvenlik endişelerine sahip olduğunu gördüklerini belirterek, “Türkiye devam eden bir terörist isyana sahip tek NATO ülkesi ve bu operasyonların neden yapıldığını anlıyoruz” dedi.

Galloway, ABD’nin bu operasyonların parçası olmadığını dolayısıyla sahadaki güçlerin statüsü hakkında konuşamayacağını kaydederek, “Şu anda güçlerin IŞİD’e karşı savaştan çekilme olasılığının bulunduğu bir durumla karşı karşıyayız ve bu hoşgörü gösteremeyeceğimiz bir durum. Suriye’deki IŞİD tehdidinin ortadan kalkmasını sağlamalıyız ve bunu ancak odak noktasını (IŞİD üzerinde tutmayı) devam ettirerek yapabiliriz” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın yakın süre önce Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştüğünü ve iki ülke arasındaki bazı meselelerin çözümü için bir çerçeve anlaşmasına varıldığını hatırlatan Galloway, Afrin’de olup bitenlerin, bu görüşmelerin ana gündem maddesini oluşturacağının kesin olduğunu belirtti.