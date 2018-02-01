Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz

Pentagon terör örgütü PYD/PKK'nın Kilis'e yönelik roket saldırısına ilişkin "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz" ifadesini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un baş sözcüsü Dana White, Türkiye’den operasyonu sınırlamasını talep ettiklerini söyledi.
Kentte büyük panik! Kilis'e roket atıldı
Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır
Doktordan öğretmene ahlak dersi!
Galler 18 yaş altına dil, meme ucu ve cinsel organ piercingini yasakladı
Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı
Ve Erdoğan harekete geçti
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler
Tecavüze uğrayan kız kendini korumak için...
Yeniden yaşadığı yerde!
iPhone pil gücü yönetim ayarı ne zaman gelecek?
Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
Okuyucu Yorumları 17 yorum