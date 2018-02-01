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Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 20:47 | Son Güncelleme

Pentagon, PYD/PKK'nın Kilis'e yönelik roket saldırısına ilişkin "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Pentagon terör örgütü PYD/PKK'nın Kilis'e yönelik roket saldırısına ilişkin "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz" ifadesini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un baş sözcüsü Dana White, Türkiye’den operasyonu sınırlamasını talep ettiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
saldırı Kilis Pentagon PKK PYD reyhanlı Afrin

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
yarrabbi bize de abd ye yapılan saldırıları kınayacağımız günleri göster
O kadar PKK lının Vatanhaininin yazdıkları sorun olmuyorda birtek Bizim yorumlarımızmı İncelemenizden "geçer not"alamıyor SABAHTAN BERİDİR 100 tane yazımız oldu sadece" neden yayınlamadın mynet" olanları yayınladın Küfürmü ediyosunuz olum! Bu İncelemeyi yapıpta o PKK lıların Yorumlarını hiç TEREDDÜT ETMEDEN Yayınlayanlar KİMLERDİR
ınandım her saldıryı kınarlarmış sanırım o bıldığımız ele saça konulan kınayla kınalarmişlar emöperyalıst kahrolası mutefıkler
kınama he , hadi ordan coni
Yürü git lan
iki yüzlüsünüz siz iki yüzlü hem silah verceksin hemde utanmadan kınıyoruz diyeceksin yutmuyoruz bu lafları karnımız tok bizim kökünü kazıcaz o farelerin lagam fareleri
KAHROLSUN abd.
Roketleri silahları hem veriyorlar hemde türkiyeye yapılan saldırıyı kınıyoruz diyolar saçmalık silah vermeyin kınamanıza getek kalmaz
katil amarika.sen kime ev yaptinki.
DİLİN BUNU SÖYLÜYOR AMA, HAREKETLERİN HİÇ DE ÖYLE DEĞİL JONNY!!!
iki yüzlü abd bu füzeler pkkya nasıl giti açıkla itibarınız yerle bir oldu dünyada
mynet adil ve düzgün ol
Çok büyük lütf etmişler
roketleri biz attık haberiz olsun diyo kahrolası coniler. elbet bunun da bir gün hesabı sorulur.
oyuzden mi PKK ya 4900 tır silah verdin senin verdiğin omuzdan atılan menpetlerle bize saldırıyorlar kimi kandırıyorsun.
yani diyorki el altindan daha fazla fuze verin
ekranlarda bağırıp çağıran, ama hernedense amerikaya sürekli gidip gelen ülkenin başındakiler sorumludur
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