Pentagon’dan Afrin Açıklaması

Suriye'de oluşturmayı planladıkları gücün yeni bir ordu ya da yeni bir sınır gücü değil, "istikrar gücü” olacağı görüşünü savunan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Türkiye'nin Afrin'e operasyon düzenleme kararıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, "Tek taraflı operasyonlarını Türk hükümetine sormanızı öneririm. ABD önderliğindeki koalisyonun Afrin'de süren bir harekatı yok çünkü IŞİD'e yönelik askeri operasyonlarına odaklanmış durumda” dedi.

Galloway, "Tüm tarafları gerilimi daha da tırmandırmaktan uzak durmaya ve ortak tehdit olan IŞİD'i mağlup etmeye odaklanmaya çağırıyoruz. IŞİD'le mücadele operasyonlarında vazgeçilmez ortağımız olan Suriye Demokratik Güçleri'ne desteğimizle ilgili NATO müttefikimiz Türklerle yakın işbirliği içindeyiz. Bu iletişim, kıdemli hükümet yetkililerinden, Suriye'de sahadaki komutanlara kadar birçok seviyede devam etmektedir. Ancak görüşmelerin içerini paylaşamam” diye konuştu.

Pentagon sözcüsü Türkiye'nin, ABD'nin yabancı terör örgütü olarak tanımladığı PKK ile ilgili güvenlik endişelerini anladıklarını da belirtti ve "ABD, PKK'ya herhangi bir destek sağlamıyor” ifadelerini kullandı.