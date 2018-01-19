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Pentagon’dan Afrin Açıklaması

19.01.2018 18:42 | Son Güncelleme 7 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Amerika’nın Sesi’ne Türkiye’nin Afrin’e operasyon kararı konusunda yaptığı açıklamada tarafları gerilimi daha da tırmandırmaktan uzak durmaya çağırdı. Galloway, “ABD, PKK’ya herhangi bir destek sağlamıyor” dedi, Suriye Demokratik Güçleri’ni “vazgeçilmez ortak” olarak tanımladı.

Suriye'de oluşturmayı planladıkları gücün yeni bir ordu ya da yeni bir sınır gücü değil, "istikrar gücü” olacağı görüşünü savunan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Türkiye'nin Afrin'e operasyon düzenleme kararıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, "Tek taraflı operasyonlarını Türk hükümetine sormanızı öneririm. ABD önderliğindeki koalisyonun Afrin'de süren bir harekatı yok çünkü IŞİD'e yönelik askeri operasyonlarına odaklanmış durumda” dedi.

Galloway, "Tüm tarafları gerilimi daha da tırmandırmaktan uzak durmaya ve ortak tehdit olan IŞİD'i mağlup etmeye odaklanmaya çağırıyoruz. IŞİD'le mücadele operasyonlarında vazgeçilmez ortağımız olan Suriye Demokratik Güçleri'ne desteğimizle ilgili NATO müttefikimiz Türklerle yakın işbirliği içindeyiz. Bu iletişim, kıdemli hükümet yetkililerinden, Suriye'de sahadaki komutanlara kadar birçok seviyede devam etmektedir. Ancak görüşmelerin içerini paylaşamam” diye konuştu.

Pentagon sözcüsü Türkiye'nin, ABD'nin yabancı terör örgütü olarak tanımladığı PKK ile ilgili güvenlik endişelerini anladıklarını da belirtti ve "ABD, PKK'ya herhangi bir destek sağlamıyor” ifadelerini kullandı.

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Suriye Demokratik Güçleri'ne desteğimizle ilgili NATO müttefikimiz Türklerle yakın işbirliği içindeyiz. Bu iletişim, kıdemli hükümet yetkililerinden, Suriye'de sahadaki komutanlara kadar birçok seviyede devam etmektedir. Ancak görüşmelerin içerini paylaşamam” diye konuştu...BU TÜRK MİLLETİ BOPCULAR TARAFINDAN SATILDIGINI GOSTERIR.. PKK/PYD/YPG/SDG ALAYI AYNI ORUGUT
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