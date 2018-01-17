Pentagon’dan Afrin Mesajı

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Türkiye'nin olası Afrin operasyonuyla ilgili Amerika'nın Sesi'ne açıklama yaptı.

Binbaşı Galloway, IŞİD'le mücadele koalisyonunun Afrin'de hiçbir unsurunun bulunmadığını zira o bölgede IŞİD'in olmadığını söyledi.

"Tüm tarafları gerilimi daha fazla tırmandırmaktan uzak tutmaya davet ediyoruz” diye konuşan Pentagon sözcüsü, Türkiye'nin güvenlik endişelerini çok ciddiye aldıklarını da vurguladı. Galloway, "Ne yaptığımız konusunda Türklere karşı çok şeffaf davranıyoruz ve Türk yetkililerle birçok seviyede iletişim halindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı bugün Galloway'in, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin, "Onları DEAŞ mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok" dediğini duyurmuştu.

AA muhabirine açıklama yapan koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon da, Türkiye'nin Afrin'e olası bir operasyonunda, koalisyonun oradaki PYD/PKK unsurlarını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna "Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal'in Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere, Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde DEAŞ'ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz" yanıtını vermişti.