Pentagon’dan Amerika’nın Sesi’ne Menbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Menbiç yakınlarında eşgüdümlü ancak bağımsız şekilde devriye misyonu yürütüyoruz” dedi.

Sözcü, “Türkler bir yanda biz diğer yanda devriye geziyoruz,” ifadesini kullandı.

