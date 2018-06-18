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Pentagon’dan Amerika’nın Sesi’ne Menbiç açıklaması

18.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

Pentagon, ABD’nin Menbiç yakınlarında Türkiye’yle birlikte “koordineli ama birbirinden bağımsız devriyeler” yürüttüğünü açıkladı.

Pentagon’dan Amerika’nın Sesi’ne Menbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Menbiç yakınlarında eşgüdümlü ancak bağımsız şekilde devriye misyonu yürütüyoruz” dedi.

Sözcü, “Türkler bir yanda biz diğer yanda devriye geziyoruz,” ifadesini kullandı.

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