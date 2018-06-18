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Pentagon’dan Amerika’nın Sesi’ne Menbiç Açıklaması

18.06.2018 19:05 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Menbiç yakınlarında eşgüdümlü ancak bağımsız şekilde devriye misyonu yürütüyoruz” dedi

Pentagon’dan Amerika’nın Sesi’ne Menbiç Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin Menbiç yakınlarında Türkiye ile birlikte “eşgüdümlü ama birbirinden bağımsız devriye misyonları” yürüttüğünü açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Menbiç yakınlarında eşgüdümlü ancak bağımsız şekilde devriye misyonu yürütüyoruz” dedi.

Pahon, “Türkler bir yanda biz diğer yanda devriye geziyoruz” ifadesini kullandı.

Bu devriyelerin ortak yürütülmediğini ve kentin içinde olmadığını belirten Pahon, “(Devriyeler) Menbiç’in batısında ileri birlik hattı yakınındalar. Menbiç’in uzun vadede güvenliğine destek sağlıyorlar ve Amerika’nın müttefiki Türkiye’ye olan yükümlülüğümüzü yerine getiriyorlar” diye konuştu.

Savunma Bakanı Jim Mattis de geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada Menbiç’te devriye misyonlarının başlamak üzere olduğunun işaretini vermişti.

Mattis, Türkiye ile Menbiç konusunda vardıkları yol haritası kapsamındaki işbirliği sürecini hayata geçirmeye hazır olduklarını söylemişti.

Mattis, iki ülke dışişleri bakanlarının kısa süre önce Washington’da biraraya gelerek Menbiç yol haritası konusunda anlaşmaya vardığını hatırlatarak, “İleri birlik hattında bu işbirliğini uygulamaya hazırız” demişti.

Mattis, bu sürecin, önce birbirlerinin nerede olduğunu bilmekle başlayacağını, daha sonra hattın her iki tarafın da devriyelerinin olacağını ve bunun ardından da Menbiç içerisinde bir tür ortak devriyelerin yapılabileceğini belirtmişti.

Mattis ayrıca, iki ülkenin askeri yetkililerinin geçen hafta Almanya’nın Stuttgart kentinde biraraya gelerek ayrıntıları görüşeceğini açıklamıştı.

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Pentagon’dan Amerika’nın Sesi’ne Menbiç açıklamasıPentagon’dan Amerika’nın Sesi’ne Menbiç açıklaması
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