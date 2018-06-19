HABER

Pentagon'dan Menbiç açıklaması: Devriye nöbetleri koordineli ama bağımsız yürüyor

19.06.2018 02:00 | Son Güncelleme

Türk ve Amerikan askerleri, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye kontrolündeki bölgeleri Menbiç'ten ayıran hatta bağımsız olarak devriye görevlerine başladı. ABD Savunma Bakanlığı, devriye nöbetlerinin koordineli bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

Pentagon'dan Menbiç açıklaması: Devriye nöbetleri koordineli ama bağımsız yürüyor

Türk ve Amerikan askerleri, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye kontrolündeki bölgeleri Menbiç'ten ayıran hatta bağımsız olarak devriye görevlerine başladı.

Pazartesi günü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve hükümetin açıklamalarının ardından, bir açıklama da ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) geldi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Reuters'a yaptığı açıklamada, Menbiç'in içinde değil ancak yakınlarında Amerikan ve Türk askerlerinin "koordineli halde ama bağımsız şekilde" devriye nöbetlerine başladıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri de, Menbiç'teki Türk askeri varlığına ilişkin Pazartesi sabahı açıklama yaparak, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını duyurmuştu.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

https://twitter.com/TSKGnkur/status/1008694023677235200

Türkiye ile ABD ay başında, Menbiç'ten Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) çıkarılması ve bölgede güvenliği Türk ve ABD güçlerinin birlikte sağlaması konusunda anlaşmıştı.

Erdoğan: PYD/YPG terk ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gün içerisinde Ordu'da yaptığı konuşmada "ABD ile anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık" dedi.

Haber kanallarında yapılan yayınlarda bölgedeki Türk zırhlı birliklerine ait görüntülerde yer aldı.

Çavuşoğlu**: Aşamalı olarak girilecek**

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Menbiç bölgesinde Türk askerinin devriye gezmeye başladığını, aşamalı olarak da Menbiç'in içine gireceklerini açıkladı.

Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak" dedi.

PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
Trump kameraların karşısına geçti, imzayı attı! ABD 'Uzay Kuvvetleri' kuracakTrump kameraların karşısına geçti, imzayı attı! ABD 'Uzay Kuvvetleri' kuracak
Amerikan İlerleme Merkezi ve Metropoll’dan Ortak Seçim AnketiAmerikan İlerleme Merkezi ve Metropoll’dan Ortak Seçim Anketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Enerji Bakanı Berat Albayrak: 24 Haziran'da AK Parti

Enerji Bakanı Berat Albayrak: 24 Haziran'da AK Parti

İlginizi Çekebilir

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Ünlü sunucu Amal El-Avadi canlı yayında işten kovuldu

Ünlü sunucu Amal El-Avadi canlı yayında işten kovuldu

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump kameraların karşısına geçti, imzayı attı! ABD 'Uzay Kuvvetleri' kuracak

Trump kameraların karşısına geçti, imzayı attı! ABD 'Uzay Kuvvetleri' kuracak

İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı: Yaralılar var!

İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı: Yaralılar var!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne David Satterfield atandı!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne David Satterfield atandı!

Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler

Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.