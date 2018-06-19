Pentagon'dan Menbiç açıklaması: Devriye nöbetleri koordineli ama bağımsız yürüyor

Türk ve Amerikan askerleri, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye kontrolündeki bölgeleri Menbiç'ten ayıran hatta bağımsız olarak devriye görevlerine başladı.

Pazartesi günü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve hükümetin açıklamalarının ardından, bir açıklama da ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) geldi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Reuters'a yaptığı açıklamada, Menbiç'in içinde değil ancak yakınlarında Amerikan ve Türk askerlerinin "koordineli halde ama bağımsız şekilde" devriye nöbetlerine başladıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri de, Menbiç'teki Türk askeri varlığına ilişkin Pazartesi sabahı açıklama yaparak, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını duyurmuştu.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

https://twitter.com/TSKGnkur/status/1008694023677235200

Türkiye ile ABD ay başında, Menbiç'ten Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) çıkarılması ve bölgede güvenliği Türk ve ABD güçlerinin birlikte sağlaması konusunda anlaşmıştı.