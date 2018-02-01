Pentagon’dan ‘Menbiç’ Uyarısı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye'nin Suriye'yle alakalı "meşru” güvenlik kaygılarınının farkında olduklarını ama IŞİD üzerindeki baskının da gevşetilmemesi gerektiğini belirterek, bu konuda "herkese uyan” bir çözüm bulmak için her düzeyde Türk hükümetiyle görüşme halinde olduklarını söyledi.
Al Hurra'ya konuşan Pahon, Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı Menbiç'e genişletme kararlılığına ilişkin, Menbiç'te IŞİD'e karşı sağladıkları kazanımlarda kayıplar yaşamayı hiç istemediklerini söyledi.
Pahon, Afrin'de faaliyet gösteren Kürt güçlerinin koalisyonun desteklediği güçler olmadığını kaydetti.
"Afrin'deki durumdan çok endişeliyiz”
Afrin'deki durumdan çok endişe duyduklarını ifade eden Pahon, mültecilerin ve sivil kayıpların sayısında artış riskine dikkat çekti. Pahon, "Dolayısıyla bu gerilimin yumuşatılması, operasyonların boyutunun sınırlandırılması konusunda tüm düzeylerde Türk muhataplarımızla görüşme halindeyiz. Türkiye'nin çok meşru güvenlik kaygılarının ve sınırlarını güvenceye alma yönündeki ihtiyaçlarının farkındayız ve Türk hükümetiyle sürekli temas halindeyiz” diye konuştu.
Pahon bir soru üzerine, Afrin'de faaliyet göstermediklerini, oradaki gelişmeleri takip ettiklerini yineleyerek, şöyle devam etti:
"NATO müttefikimiz Türkiye'yle, bu durumu yatıştırmanın yollarını ve sadece sınırlarını güvenceye alma yönündeki çok ciddi ihtiyaçları ve kaygılarını ele almayı değil aynı zamanda IŞİD üzerindeki baskıyı da gevşetmeme hakkında konuşuyoruz. Buradaki tehlike şu; zaten çok karmaşık bir savaş bölgesi olan Suriye'de ilave ihtilaflar yaratmak, IŞİD'i yenilgiye uğratmaya dönük savaştan dikkatleri dağıtır. IŞİD'i fiziksel yenilgiye uğratmanın eşiğine gelmişken, onların kendilerini tekrar toparlamasına izin veremeyiz.”
Pahon, "Türkiye'nin gidermesi gereken kendi ihtiyaçları olduğunu anlıyoruz dolayısıyla ileriye dönük müzakere edilmiş bir çeşit çözüm bulmak için hem burada Savunma Bakanlığı'nda, hem de Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan hükümetinin tüm katmanlarında Türk muhataplarımızla aktif temas yürütüyoruz” dedi.
"SDG'ye sağladığımız teçhizatı denetliyoruz”
Bir başka soru üzerine, Amerika'nın Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) ilişkisini anlamanın önemli olduğunu belirten Pahon, SDG'nin içerisinde birçok unsur bulunan çok geniş bir yapılanma olduğuna dikkat çekti. Pahon, Amerika'nın IŞİD'e karşı savaşan unsurlarla işbirliği yaptığını vurgulayarak, "Sahadaki danışmanlarımız SDG'ye sağladığımız teçhizatı denetliyor ve SDG birimlerinin gözlerini IŞİD'e karşı savaştan ayırdığını görürsek bu desteği geri çekmeyi değerlendireceğiz. Bu konuyu her bir vaka bazında ele alıyoruz” ifadesini kullandı.
"Menbiç'teki kazanımlarımızda kayıp yaşamayı istemeyiz”
Pahon, Afrin'in tersine, Menbiç'teyse koalisyon olarak varlık gösterdiklerini, devriye görevleri yürüttüklerini, görünür olduklarını kaydetti.
Menbiç'teki tek askeri ortaklıklarının Menbiç askeri konseyiyle olduğunu ifade eden Pahon, bu konseyin 2016 yılı sonlarında IŞİD'in bu bölgeye tekrar gelmesini önlemek için kurulduğunu ve grubun IŞİD'i içeriye sokmamada, istikrar, güvenlik ve yönetimi tekrar oluşturmada ve mültecilerin eve geri dönebilmesini sağlamada çok başarılı olduğunu söyledi. Pahon, grubun yüzde 60 Arap, yüzde 40 civarında da Kürtler, Türkmenler ve Çerkezlerin karışımından oluştuğunu anlattı.
"Herkese uyan bir çözüm bulmaya çalışıyoruz”
Pahon, "Burada ileriye dönük bir yol bulma konusunda Türk hükümetiyle görüşmelerimizde başarılı oluyoruz. IŞİD'e karşı savaşa odaklanmış durumdayız. Menbiç'te IŞİD'e karşı sağladığımız kazanımlarda kayıp yaşamayı hiç istemeyiz. Herkese uyan bir çözüm bulmak için her düzeylerde Türk hükümetiyle görüşmelerimizi devam ettiriyoruz” dedi.
Menbiç askeri konseyine eğitim ve danışmanlık sağladıklarını belirten Pahon, bu konseyin SDG'den bazı unsurları da içerdiğini söyledi. Menbiç'te, Menbiç sivil konseyi ve Menbiç iç güvenlik güçleri olmak üzere iki grup daha olduğunu da söyleyen Pahon, bu gruplarla ise resmi bir askeri ilişkilerinin bulunmadığını ancak aralarında açık iletişim hatlarına sahip olduklarını belirtti. Pahon, IŞİD öncesi yerel nüfusu yansıtan bir kentin yeniden oluşturulmasının önemini vurguladı.
Pentagon Sözcüsü Pahon son olarak, "IŞİD'i yenilgiye uğratmaktan gözümüzü ayırırsak bundan hiç kimse kazanmaz” uyarısında bulundu.
"PKK saldırılarını kınıyoruz”
Bu arada Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Kenneth McKenzie ve Dana White da Pentagon'da düzenlenen günlük basın brifinginde, PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını kınadıklarını söyledi.
McKenzie ve White, "Türkiye değerli bir NATO müttefiki ve kendisini savunma hakkına saygı duyuyoruz, birlikte çalışıyoruz. Ancak her zaman her konuda aynı noktadan bakmıyoruz. Şu an IŞİD operasyonuna ağırlık verilmeli. Bölgedeki yerel güçlere verdiğimiz silahları henüz toplamıyoruz çünkü operasyonlar devam ediyor, bitince geri alacağız. Silahlar şu an iyi bir amaç icin kullanılıyor” mesajlarını verdi.
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