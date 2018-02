Pentagon’dan ‘Menbiç’ Uyarısı

Menbiç askeri konseyine eğitim ve danışmanlık sağladıklarını belirten Pahon, bu konseyin SDG'den bazı unsurları da içerdiğini söyledi. Menbiç'te, Menbiç sivil konseyi ve Menbiç iç güvenlik güçleri olmak üzere iki grup daha olduğunu da söyleyen Pahon, bu gruplarla ise resmi bir askeri ilişkilerinin bulunmadığını ancak aralarında açık iletişim hatlarına sahip olduklarını belirtti. Pahon, IŞİD öncesi yerel nüfusu yansıtan bir kentin yeniden oluşturulmasının önemini vurguladı.

Pentagon Sözcüsü Pahon son olarak, "IŞİD'i yenilgiye uğratmaktan gözümüzü ayırırsak bundan hiç kimse kazanmaz” uyarısında bulundu.

"PKK saldırılarını kınıyoruz”

Bu arada Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Kenneth McKenzie ve Dana White da Pentagon'da düzenlenen günlük basın brifinginde, PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını kınadıklarını söyledi.

McKenzie ve White, "Türkiye değerli bir NATO müttefiki ve kendisini savunma hakkına saygı duyuyoruz, birlikte çalışıyoruz. Ancak her zaman her konuda aynı noktadan bakmıyoruz. Şu an IŞİD operasyonuna ağırlık verilmeli. Bölgedeki yerel güçlere verdiğimiz silahları henüz toplamıyoruz çünkü operasyonlar devam ediyor, bitince geri alacağız. Silahlar şu an iyi bir amaç icin kullanılıyor” mesajlarını verdi.