Pentagon’dan ‘Menbiç’ Uyarısı

Afrin'deki durumdan çok endişe duyduklarını ifade eden Pahon, mültecilerin ve sivil kayıpların sayısında artış riskine dikkat çekti. Pahon, "Dolayısıyla bu gerilimin yumuşatılması, operasyonların boyutunun sınırlandırılması konusunda tüm düzeylerde Türk muhataplarımızla görüşme halindeyiz. Türkiye'nin çok meşru güvenlik kaygılarının ve sınırlarını güvenceye alma yönündeki ihtiyaçlarının farkındayız ve Türk hükümetiyle sürekli temas halindeyiz” diye konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye'nin Suriye'yle alakalı "meşru” güvenlik kaygılarınının farkında olduklarını ama IŞİD üzerindeki baskının da gevşetilmemesi gerektiğini belirterek, bu konuda "herkese uyan” bir çözüm bulmak için her düzeyde Türk hükümetiyle görüşme halinde olduklarını söyledi.

Pahon bir soru üzerine, Afrin'de faaliyet göstermediklerini, oradaki gelişmeleri takip ettiklerini yineleyerek, şöyle devam etti:

"NATO müttefikimiz Türkiye'yle, bu durumu yatıştırmanın yollarını ve sadece sınırlarını güvenceye alma yönündeki çok ciddi ihtiyaçları ve kaygılarını ele almayı değil aynı zamanda IŞİD üzerindeki baskıyı da gevşetmeme hakkında konuşuyoruz. Buradaki tehlike şu; zaten çok karmaşık bir savaş bölgesi olan Suriye'de ilave ihtilaflar yaratmak, IŞİD'i yenilgiye uğratmaya dönük savaştan dikkatleri dağıtır. IŞİD'i fiziksel yenilgiye uğratmanın eşiğine gelmişken, onların kendilerini tekrar toparlamasına izin veremeyiz.”

Pahon, "Türkiye'nin gidermesi gereken kendi ihtiyaçları olduğunu anlıyoruz dolayısıyla ileriye dönük müzakere edilmiş bir çeşit çözüm bulmak için hem burada Savunma Bakanlığı'nda, hem de Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan hükümetinin tüm katmanlarında Türk muhataplarımızla aktif temas yürütüyoruz” dedi.

"SDG'ye sağladığımız teçhizatı denetliyoruz”

Bir başka soru üzerine, Amerika'nın Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) ilişkisini anlamanın önemli olduğunu belirten Pahon, SDG'nin içerisinde birçok unsur bulunan çok geniş bir yapılanma olduğuna dikkat çekti. Pahon, Amerika'nın IŞİD'e karşı savaşan unsurlarla işbirliği yaptığını vurgulayarak, "Sahadaki danışmanlarımız SDG'ye sağladığımız teçhizatı denetliyor ve SDG birimlerinin gözlerini IŞİD'e karşı savaştan ayırdığını görürsek bu desteği geri çekmeyi değerlendireceğiz. Bu konuyu her bir vaka bazında ele alıyoruz” ifadesini kullandı.