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Pentagon’dan S-400 açıklaması

19.04.2018 19:24 | Son Güncelleme

Pentagon’dan S-400 açıklaması

Pentagon’dan S-400 açıklaması

Pentagon’dan S-400 açıklaması. Ayrıntılar geliyor...

Türkiye için korkutan uyarıTürkiye için korkutan uyarı
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